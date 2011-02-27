Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 бер, 2023 20:42
А гроші можна отримати до закінчення терміну депозитів?
Snower
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:45
в айбокса ж було 100 500 терміналів!
цікаво хто їх урве собі лакомий шматок
greenozon
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:46
kuzmich написав:
как говорится, кто гнался за дешевым курсом, тут знал чем рисковал, потерей дохода за 3 месяца и комиссионых, подаренных банку
Тут стоит уточнить, что в Айбоксе обязательные комиссии - это однократные 50 грн за открытие счёта. Тоже деньги, конечно. Процент по ставке депо потеряется - это да. Целых 0.1% делённые на 4, если вклад на днях был. На предыдущих не за три месяца потому, что фонд выплачивает и проценты, которые набежали на день ликвидации. При этом деньги вернутся раньше и можно будет пойти ими ронять ещё какой-нибудь банк не дожидаясь трёх месяцев. Но то такое. Конечно, убытки такие, что только по миру идти
moveton
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:49
moveton написав:
Но то такое. Конечно, убытки такие, что только по миру идти
Одна из заповедей депочеловека.
Все финансовие проекти БСУ изначально авантюрние.
Принимать участие можно, порой и нужно , НО НЕ последние деньги.
Goodman
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:54
Так а які збитки? Клав 100к,отримаєш 99076 (2707*36,6). Не критично
Snower
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:58
Snower написав:
Так а які збитки? Клав 100к,отримаєш 99076 (2707*36,6). Не критично
Так ще ж треба валюту відкупити, бо оті 100К були ж після конвертації з валюти -- типу здав 2500уе, заніс в яКоробка на депо 2700уе...а вийшло пшик/фальстарт.
Amethyst
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:59
Snower написав:
Так а які збитки? Клав 100к,отримаєш 99076 (2707*36,6). Не критично
мабуть меньше
lamal
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Додано: Вів 07 бер, 2023 21:05
Ну ось, збиток 1000 грн.
Snower
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Додано: Вів 07 бер, 2023 21:07
ще ніхто не знає як буди виглядати таблиця mustbe через 1 місяць
он банки почали умови міняти то там то сям...
до речі пора б прибрати №17 вже із славної таблички...
https://mustbe.ml/tables/club100k/
greenozon
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Додано: Вів 07 бер, 2023 21:10
lamal написав: Snower написав:
Так а які збитки? Клав 100к,отримаєш 99076 (2707*36,6). Не критично
мабуть меньше
учитывая, что перед этим за всё время в Айбоксе накаруселилось трижды по 200$, все равно в плюсе, я полагаю
emeta
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