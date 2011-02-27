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kuzmich написав:как говорится, кто гнался за дешевым курсом, тут знал чем рисковал, потерей дохода за 3 месяца и комиссионых, подаренных банку
Тут стоит уточнить, что в Айбоксе обязательные комиссии - это однократные 50 грн за открытие счёта. Тоже деньги, конечно. Процент по ставке депо потеряется - это да. Целых 0.1% делённые на 4, если вклад на днях был. На предыдущих не за три месяца потому, что фонд выплачивает и проценты, которые набежали на день ликвидации. При этом деньги вернутся раньше и можно будет пойти ими ронять ещё какой-нибудь банк не дожидаясь трёх месяцев. Но то такое. Конечно, убытки такие, что только по миру идти