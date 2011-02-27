RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 727728729730731 ... 733>
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А гроші можна отримати до закінчення терміну депозитів?
Snower
 
Повідомлень: 33
З нами з: 17.12.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:45

в айбокса ж було 100 500 терміналів!
цікаво хто їх урве собі
лакомий шматок
greenozon
 
Повідомлень: 14756
З нами з: 01.06.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:46

  kuzmich написав:как говорится, кто гнался за дешевым курсом, тут знал чем рисковал, потерей дохода за 3 месяца и комиссионых, подаренных банку

Тут стоит уточнить, что в Айбоксе обязательные комиссии - это однократные 50 грн за открытие счёта. Тоже деньги, конечно. Процент по ставке депо потеряется - это да. Целых 0.1% делённые на 4, если вклад на днях был. На предыдущих не за три месяца потому, что фонд выплачивает и проценты, которые набежали на день ликвидации. При этом деньги вернутся раньше и можно будет пойти ими ронять ещё какой-нибудь банк не дожидаясь трёх месяцев. Но то такое. Конечно, убытки такие, что только по миру идти :cry:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2992
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:Но то такое. Конечно, убытки такие, что только по миру идти

Одна из заповедей депочеловека.

Все финансовие проекти БСУ изначально авантюрние.
Принимать участие можно, порой и нужно , НО НЕ последние деньги.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5802
З нами з: 23.11.14
Подякував: 737 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:54

Так а які збитки? Клав 100к,отримаєш 99076 (2707*36,6). Не критично
Snower
 
Повідомлень: 33
З нами з: 17.12.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:58

  Snower написав:Так а які збитки? Клав 100к,отримаєш 99076 (2707*36,6). Не критично

Так ще ж треба валюту відкупити, бо оті 100К були ж після конвертації з валюти -- типу здав 2500уе, заніс в яКоробка на депо 2700уе...а вийшло пшик/фальстарт.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3740
З нами з: 05.05.21
Подякував: 249 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:59

  Snower написав:Так а які збитки? Клав 100к,отримаєш 99076 (2707*36,6). Не критично

мабуть меньше
lamal
 
Повідомлень: 278
З нами з: 11.03.21
Подякував: 80 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ну ось, збиток 1000 грн.
Snower
 
Повідомлень: 33
З нами з: 17.12.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:07

ще ніхто не знає як буди виглядати таблиця mustbe через 1 місяць
он банки почали умови міняти то там то сям...

до речі пора б прибрати №17 вже із славної таблички...

https://mustbe.ml/tables/club100k/
greenozon
 
Повідомлень: 14756
З нами з: 01.06.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:10

  lamal написав:
  Snower написав:Так а які збитки? Клав 100к,отримаєш 99076 (2707*36,6). Не критично

мабуть меньше


учитывая, что перед этим за всё время в Айбоксе накаруселилось трижды по 200$, все равно в плюсе, я полагаю
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 19.03.09
Подякував: 103 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 727728729730731 ... 733>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, Долар по 4 грн і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55613
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26000
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6796
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (283)
07.03.2023 22:19
Ринок ОВДП (3880)
07.03.2023 22:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.