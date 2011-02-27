|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:14
Не встиг отримати жодного, перший як раз повинен був отримати 20 березня
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:17
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
стресс - тест карусели
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:19
Февраль и начало марта очень часто на ветке мелькали сообщения про вложения в Айбокс. Значит интерес был на ветке и многие вложились в него...
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:19
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
зате відбілите кошти, буде чудове походження,
ні один фінмон до Вас не пристібеться.
Чим і хороші ці "мийки" - відбілюються гроші.
Виберіть банк для виплат, щоб дали повну розшифровку і пікнічкуйте собі далі ,
на здоров"я .
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:20
именно так.
поэтому в каруселе выигрывают первые.
кто начал работать с айбоксом с августа тот заработал гораздо больше чем, например, с райфом.
просто обидно, что будут не большие потери, но предыдущий заработок многократно покрывает эти потери.
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:21
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Давно проверенная схема и золотое правило - любая карусель крутиться 9 месяцев, потом превращается в головную боль!
Деньги любят тишину, а когда схема становиться достоянием масс то все, пиши пропало...
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:24
Из за одного банка карусель не остановится. Может многие опять будут сидеть и смотреть что и как, но это выгодно тогда кто и дальше останется карулесить. Даже в том плане, что по окончанию дела свободно будет валюта ждать клиента в кассе и синие с номерами по порядку.
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:28
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Уже писали ранне, и я согласен, что теперь рентабельно будет каруселить если есть в распоряжении минимум 15-20 котлет! Банки будут уменьшать профит путем увеличения наших затрат. И еще масса свободного времени понадобиться!
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:31
Уберег меня Господь там каруселить.[/quote]
Хорошо, что его не было у меня в городе [/quote]
Само расположение отделений настораживало , Одесса 3 шт , Житомир 2 , Умань 2 . Хотя в некоторых областных центах не было .
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:32
Сегодня забирал депо в айбоксе на крещатике, вернули всё нового образца сотки и десятку выдали.
Зараз переглядають цей форум: vcy, vitaliy1111 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|