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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:14

Не встиг отримати жодного, перший як раз повинен був отримати 20 березня :(
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

стресс - тест карусели
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:19

Февраль и начало марта очень часто на ветке мелькали сообщения про вложения в Айбокс. Значит интерес был на ветке и многие вложились в него...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Snower написав:Не встиг отримати жодного, перший як раз повинен був отримати 20 березня

зате відбілите кошти, буде чудове походження,
ні один фінмон до Вас не пристібеться.
Чим і хороші ці "мийки" - відбілюються гроші.
Виберіть банк для виплат, щоб дали повну розшифровку і пікнічкуйте собі далі ,
на здоров"я .
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:20

  emeta написав:учитывая, что перед этим за всё время в Айбоксе накаруселилось трижды по 200$, все равно в плюсе, я полагаю

именно так.
поэтому в каруселе выигрывают первые.
кто начал работать с айбоксом с августа тот заработал гораздо больше чем, например, с райфом.
просто обидно, что будут не большие потери, но предыдущий заработок многократно покрывает эти потери.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Давно проверенная схема и золотое правило - любая карусель крутиться 9 месяцев, потом превращается в головную боль!
Деньги любят тишину, а когда схема становиться достоянием масс то все, пиши пропало...
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:24

  Долар по 4 грн написав:Давно проверенная схема и золотое правило - любая карусель крутиться 9 месяцев, потом превращается в головную боль!

Из за одного банка карусель не остановится. Может многие опять будут сидеть и смотреть что и как, но это выгодно тогда кто и дальше останется карулесить. Даже в том плане, что по окончанию дела свободно будет валюта ждать клиента в кассе и синие с номерами по порядку.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Уже писали ранне, и я согласен, что теперь рентабельно будет каруселить если есть в распоряжении минимум 15-20 котлет! Банки будут уменьшать профит путем увеличения наших затрат. И еще масса свободного времени понадобиться!
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:31

Уберег меня Господь там каруселить.[/quote]
Хорошо, что его не было у меня в городе :oops:[/quote]
Само расположение отделений настораживало , Одесса 3 шт , Житомир 2 , Умань 2 . Хотя в некоторых областных центах не было .
Frez
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:32

Сегодня забирал депо в айбоксе на крещатике, вернули всё нового образца сотки и десятку выдали.
demichh
 
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