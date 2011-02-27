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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 729730731732733>
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:32

  Долар по 4 грн написав:Уже писали ранне, и я согласен, что теперь рентабельно будет каруселить если есть в распоряжении минимум 15-20 котлет! Банки будут уменьшать профит путем увеличения наших затрат. И еще масса свободного времени понадобиться!


У кого есть много свободных монет, то он лопатой не кидает и на работу по графику не ходит. Он всегда мобилен и дружит с головой, банкам и финансами. Ему снять, поменять и переложится по крупному достаточно пару часов. А тем более часть банков можно в онлайн режиме покаруселить..
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Игорь Алексеевич написав:Айбокс Банк пишут большие проблемы... Поэтому будьте бдительными с валютой у него.
Вчора видали купюри по порядку і я не перерозмітився. Зате р2р сьогодні зайшов


Ахах, удалося котом все стягнути
Фігвам
ІБ теж працює.
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 07 бер, 2023 21:42, всього редагувалось 2 разів.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:36

:D У меня остались три котлеты по айбоксу, но...
Я посчитал заработок на каруселе с ними за прошлые разы и это примерно 1200$
Если считать потери на курсе фонда и потом откупиться в каруселе по 37,4 , то потери будут около 180$. Ну, пускай 200$ с учётом простоя. Всё равно косарь прибыли. Это лучше чем просто держать бабки в матрасе.
Золотое правило любой акции - это быть в первых рядах.
Ну, и побольше котлет всем :D
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:37

Мне только терминалы жаль. Они стояли даже в туалетах и всегда можно было пачками туда пихать грн. на карты разных банков :(
Хотя недавно писали, что банк и терминалы это разные звенья. :twisted:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 07 бер, 2023 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

НБУ вирішив ліквідувати Айбокс Банк через схеми на ринку азартних ігор. Зокрема, з 21 лютого до 1 грудня 2022 року сім юросіб отримали більше 3,5 млрд грн на рахунки в Айбокс Банку за надання послуг, зокрема з організації та проведення змагань з кіберспорту та спортивного покеру. Ці компанії були створені лише в 2022 році і мали ознаки пов'язаності між собою. Сайти цих компаній виникли буквально в дні відкриття рахунків в банку і одразу на них починали заходити мільйони гривень.

https://finclub.net/ua/news/nbu-vyrishy ... annia.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:39

  Порт написав:Следующий - глобус.

чем глобус не угодил? мелкий банчик, промышляющий кредитами. Айбокс хлопнули за мискодинг и прокручивание денег игрового бизнеса
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:39

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Frez написав:Само расположение отделений настораживало

В Житомире отделение заехало в помещение банка СІЧ.
Хреновое знамение.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:42

  demichh написав:Сегодня забирал депо в айбоксе на крещатике, вернули всё нового образца сотки и десятку выдали.


десятку сохраните на удачу
я в Надре в 2008 успел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до
Востаннє редагувалось cohan в Вів 07 бер, 2023 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:42

Думаю, что очередь пришла Мотору. У него уже точно остановился мотор и он планирует....
Интересно есть на ветке, кто вложился в него, а то он в лидерах стоит в таблице по курсу??? Я бы его с таблицы убрал бы, что бы кто то не встрял....
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:48

  vkladchiik написав:НБУ вирішив ліквідувати Айбокс Банк через схеми на ринку азартних ігор. Зокрема, з 21 лютого до 1 грудня 2022 року сім юросіб отримали більше 3,5 млрд грн на рахунки в Айбокс Банку за надання послуг, зокрема з організації та проведення змагань з кіберспорту та спортивного покеру. Ці компанії були створені лише в 2022 році і мали ознаки пов'язаності між собою. Сайти цих компаній виникли буквально в дні відкриття рахунків в банку і одразу на них починали заходити мільйони гривень.

https://finclub.net/ua/news/nbu-vyrishy ... annia.html

Киберспорт , разводит малолеток круче , чем футбол взрослых .
Frez
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