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Долар по 4 грн написав:Уже писали ранне, и я согласен, что теперь рентабельно будет каруселить если есть в распоряжении минимум 15-20 котлет! Банки будут уменьшать профит путем увеличения наших затрат. И еще масса свободного времени понадобиться!
У кого есть много свободных монет, то он лопатой не кидает и на работу по графику не ходит. Он всегда мобилен и дружит с головой, банкам и финансами. Ему снять, поменять и переложится по крупному достаточно пару часов. А тем более часть банков можно в онлайн режиме покаруселить..
У меня остались три котлеты по айбоксу, но... Я посчитал заработок на каруселе с ними за прошлые разы и это примерно 1200$ Если считать потери на курсе фонда и потом откупиться в каруселе по 37,4 , то потери будут около 180$. Ну, пускай 200$ с учётом простоя. Всё равно косарь прибыли. Это лучше чем просто держать бабки в матрасе. Золотое правило любой акции - это быть в первых рядах. Ну, и побольше котлет всем
НБУ вирішив ліквідувати Айбокс Банк через схеми на ринку азартних ігор. Зокрема, з 21 лютого до 1 грудня 2022 року сім юросіб отримали більше 3,5 млрд грн на рахунки в Айбокс Банку за надання послуг, зокрема з організації та проведення змагань з кіберспорту та спортивного покеру. Ці компанії були створені лише в 2022 році і мали ознаки пов'язаності між собою. Сайти цих компаній виникли буквально в дні відкриття рахунків в банку і одразу на них починали заходити мільйони гривень.
Думаю, что очередь пришла Мотору. У него уже точно остановился мотор и он планирует.... Интересно есть на ветке, кто вложился в него, а то он в лидерах стоит в таблице по курсу??? Я бы его с таблицы убрал бы, что бы кто то не встрял....
vkladchiik написав:НБУ вирішив ліквідувати Айбокс Банк через схеми на ринку азартних ігор. Зокрема, з 21 лютого до 1 грудня 2022 року сім юросіб отримали більше 3,5 млрд грн на рахунки в Айбокс Банку за надання послуг, зокрема з організації та проведення змагань з кіберспорту та спортивного покеру. Ці компанії були створені лише в 2022 році і мали ознаки пов'язаності між собою. Сайти цих компаній виникли буквально в дні відкриття рахунків в банку і одразу на них починали заходити мільйони гривень.