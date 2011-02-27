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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 730731732733>
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Goodman написав:
  Frez написав:Само расположение отделений настораживало

В Житомире отделение заехало в помещение банка СІЧ.
Хреновое знамение.
В куйові теж
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:50

  greenozon написав:в айбокса ж було 100 500 терміналів!
цікаво хто їх урве собі
лакомий шматок


:arrow: власник терміналів iBox ТОВ "Метапей" Джерело: https://biz.censor.net/n3404288
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Через банкрутство Айбокс Банку сьогодні була вимкнена мережа терміналів IBox, через яку клієнти monobank без комісії поповнювали платіжні картки. Клієнти monobank можуть без комісії поповнювати картки через термінальні мережі EasyPay та City24 https://finclub.net/ua/news/monobank-zn ... -ibox.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:55

..У матеріалах справи БЕБ є назви девʼяти фінустанов, писав нардеп Железняк. Депутат прямо не вказує їхні назви, проте з його допису можна здогадатися про державний Укргазбанк і приватний Айбокс Банк.

Три співрозмовники Forbes на банківському ринку та серед нардепів теж назвали ці дві установи. Також, за словами двох співрозмовників, йдеться про Сенс Банк, Конкорд Банк, а також ряд невеликих установ (Оксі Банк, Комінбанк та інші). Оксі Банк та Укргазбанк на момент публікації не відповіли на прохання Forbes про коментар.

Після публікації голова правління Оксі Банку Олексій Столяров зявив Forbes, що його банк «не бере участі в здійсненні операцій міскодингу для грального бізнесу та не має укладених договорів з операторами грального бізнесу».

Представники Айбокс Банку та Конкорд Банку у коментарях Forbes заперечують участь установ у міскодингу на користь грального бізнесу. «Жодних обґрунтованих звинувачень щодо Айбокс Банку немає», – йдеться в письмовому коментарі банку. У коментарі пресслужби Конкорд Банку сказано, що в банку не проводилося обшуків чи інших слідчих дій за цією справою. У коментарі, переданому пресслужбою Сенс Банку, стверджується, що інформація про причетність установи до схем із міскодингом не відповідає дійсності.

За словами трьох співрозмовників серед посадовців, знайомих із матеріалами справи, та учасників ринку, саме державний Укргазбанкбув лідером за обсягами операцій від грального бізнесу. «На нього припадало 50–70% операцій», – каже на правах анонімності співрозмовник серед банкірів. Він не надав підтверджень своїм словам. Після розгляду розслідування у ТСК Верховної Ради позицію СЕО Укргазбанку залишив Андрій Кравець (його імʼя зникло з переліку топменеджменту на сайті банку)..

Зараз в усіх банках, які надають послуги еквайрингу в сегменті e-commerce, діє позапланова перевірка НБУ, каже співрозмовник у одній із таких установ. Конкретної відповідальності за міскодинг українськими законами не передбачено, але НБУ може застосувати заходи впливу від письмового попередження до тимчасового призупинення або й відкликання ліцензії, каже Коробкова. За словами двох співрозмовників у НБУ, наразі регулятор готує реакцію. «Вона буде жорсткою», – обіцяє один із них..
Востаннє редагувалось emeta в Вів 07 бер, 2023 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:57

  vkladchiik написав:Через банкрутство Айбокс Банку сьогодні була вимкнена мережа терміналів IBox, через яку клієнти monobank без комісії поповнювали платіжні картки. Клієнти monobank можуть без комісії поповнювати картки через термінальні мережі EasyPay та City24 https://finclub.net/ua/news/monobank-zn ... -ibox.html

на фото какие они сити24? красные...?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 07 бер, 2023 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:01

  kuzmich написав:
  Порт написав:Следующий - глобус.

чем глобус не угодил? мелкий банчик, промышляющий кредитами. Айбокс хлопнули за мискодинг и прокручивание денег игрового бизнеса

Вопрос был, кто следующий? Тут скорее ответ не угодил, но это проблемы индейца.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:03

Сенс, Укргаз и Конкорд в скандале ещё.
Сенс и Укргаз не тронут, значит остаётся Конкорд, но ему ещё дадут немного время, что бы люди с мозгами смогли вывести монеты. А далее к списку к Айбоксу, а тем более он был братаном с Приватом при Бене.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 07 бер, 2023 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

И ведь никто даже подумать не мог, что Айбокс банк схлопнется.

А я чуть не повёлся на курс 😁

Ну что, кто там говорил, что у Привата 37.45 - дорого? 😁
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:на фото какие они сити24? красные...?

Горох за полдня пробежался по всем видам и цветам и уломал всех брать на МОНО без комисса. На терминалах есть надпись и они не таки зашуганние.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Игорь Алексеевич написав:Мне только терминалы жаль. Они стояли даже в туалетах и всегда можно было пачками туда пихать грн. на карты разных банков :(
Хотя недавно писали, что банк и терминалы это разные звенья. :twisted:
Терміналів не жалко зовсім.
Банка теж зійшла з каруселі раніше.
Ромасик
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