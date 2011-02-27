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Через банкрутство Айбокс Банку сьогодні була вимкнена мережа терміналів IBox, через яку клієнти monobank без комісії поповнювали платіжні картки. Клієнти monobank можуть без комісії поповнювати картки через термінальні мережі EasyPay та City24 https://finclub.net/ua/news/monobank-zn ... -ibox.html
..У матеріалах справи БЕБ є назви девʼяти фінустанов, писав нардеп Железняк. Депутат прямо не вказує їхні назви, проте з його допису можна здогадатися про державний Укргазбанк і приватний Айбокс Банк.
Три співрозмовники Forbes на банківському ринку та серед нардепів теж назвали ці дві установи. Також, за словами двох співрозмовників, йдеться про Сенс Банк, Конкорд Банк, а також ряд невеликих установ (Оксі Банк, Комінбанк та інші). Оксі Банк та Укргазбанк на момент публікації не відповіли на прохання Forbes про коментар.
Після публікації голова правління Оксі Банку Олексій Столяров зявив Forbes, що його банк «не бере участі в здійсненні операцій міскодингу для грального бізнесу та не має укладених договорів з операторами грального бізнесу».
Представники Айбокс Банку та Конкорд Банку у коментарях Forbes заперечують участь установ у міскодингу на користь грального бізнесу. «Жодних обґрунтованих звинувачень щодо Айбокс Банку немає», – йдеться в письмовому коментарі банку. У коментарі пресслужби Конкорд Банку сказано, що в банку не проводилося обшуків чи інших слідчих дій за цією справою. У коментарі, переданому пресслужбою Сенс Банку, стверджується, що інформація про причетність установи до схем із міскодингом не відповідає дійсності.
За словами трьох співрозмовників серед посадовців, знайомих із матеріалами справи, та учасників ринку, саме державний Укргазбанкбув лідером за обсягами операцій від грального бізнесу. «На нього припадало 50–70% операцій», – каже на правах анонімності співрозмовник серед банкірів. Він не надав підтверджень своїм словам. Після розгляду розслідування у ТСК Верховної Ради позицію СЕО Укргазбанку залишив Андрій Кравець (його імʼя зникло з переліку топменеджменту на сайті банку)..
Зараз в усіх банках, які надають послуги еквайрингу в сегменті e-commerce, діє позапланова перевірка НБУ, каже співрозмовник у одній із таких установ. Конкретної відповідальності за міскодинг українськими законами не передбачено, але НБУ може застосувати заходи впливу від письмового попередження до тимчасового призупинення або й відкликання ліцензії, каже Коробкова. За словами двох співрозмовників у НБУ, наразі регулятор готує реакцію. «Вона буде жорсткою», – обіцяє один із них..
Востаннє редагувалось emeta в Вів 07 бер, 2023 21:58, всього редагувалось 1 раз.
vkladchiik написав:Через банкрутство Айбокс Банку сьогодні була вимкнена мережа терміналів IBox, через яку клієнти monobank без комісії поповнювали платіжні картки. Клієнти monobank можуть без комісії поповнювати картки через термінальні мережі EasyPay та City24 https://finclub.net/ua/news/monobank-zn ... -ibox.html
на фото какие они сити24? красные...?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 07 бер, 2023 21:58, всього редагувалось 1 раз.
Сенс, Укргаз и Конкорд в скандале ещё. Сенс и Укргаз не тронут, значит остаётся Конкорд, но ему ещё дадут немного время, что бы люди с мозгами смогли вывести монеты. А далее к списку к Айбоксу, а тем более он был братаном с Приватом при Бене.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 07 бер, 2023 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Мне только терминалы жаль. Они стояли даже в туалетах и всегда можно было пачками туда пихать грн. на карты разных банков Хотя недавно писали, что банк и терминалы это разные звенья.
Терміналів не жалко зовсім. Банка теж зійшла з каруселі раніше.