не дороже потерей нервов и упущенной вигоди.
В Привате уже била ВА, можно спокойно каруселить сколь душе угодно.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 22:06
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:07
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:12
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Спасибо дедам за победу, а Гороху за терминал:
"Мережа терміналів поповнення іВох приймала 12-15 млрд.грн. на місяць поповнення наших карт.
Як ви думаєте скільки у нас пішло часу на план Б?
Ні не так – скільки б пішло часу на аналогічний план Б у Європі, наприклад?
Думаю, оптимістично, 3-6 місяців.
Ми зробили за півдня.
Ласкаво просимо в Україну!
Тут не звикли довго запрягати."
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:14
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:23
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