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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 730731732733
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Andrey2512 написав:Ну что, кто там говорил, что у Привата 37.45 - дорого?

не дороже потерей нервов и упущенной вигоди.
В Привате уже била ВА, можно спокойно каруселить сколь душе угодно.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:07

  Goodman написав:
  Игорь Алексеевич написав:на фото какие они сити24? красные...?

Горох за полдня пробежался по всем видам и цветам и уломал всех брать на МОНО без комисса. На терминалах есть надпись и они не таки зашуганние.

Пусть Горох в Приват просится :D :D :D
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:12

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Пусть Горох в Приват просится

Спасибо дедам за победу, а Гороху за терминал:

"Мережа терміналів поповнення іВох приймала 12-15 млрд.грн. на місяць поповнення наших карт.
Як ви думаєте скільки у нас пішло часу на план Б?

Ні не так – скільки б пішло часу на аналогічний план Б у Європі, наприклад?
Думаю, оптимістично, 3-6 місяців.

Ми зробили за півдня.
Ласкаво просимо в Україну!
Тут не звикли довго запрягати."
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:14

  Goodman написав: Виберіть банк для виплат, щоб дали повну розшифровку і пікнічкуйте собі далі ,
на здоров"я .

Что за расшифровка и кого исходя из этого порекомендуете для выплат?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:23

  Goodman написав:Як ви думаєте скільки у нас пішло часу на план Б?

Ні не так – скільки б пішло часу на аналогічний план Б у Європі, наприклад?
Думаю, оптимістично, 3-6 місяців.

На що він натякає? Що за крамола?
Ромасик
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