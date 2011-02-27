не дороже потерей нервов и упущенной вигоди.
В Привате уже била ВА, можно спокойно каруселить сколь душе угодно.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 22:06
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:07
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:12
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Спасибо дедам за победу, а Гороху за терминал:
"Мережа терміналів поповнення іВох приймала 12-15 млрд.грн. на місяць поповнення наших карт.
Як ви думаєте скільки у нас пішло часу на план Б?
Ні не так – скільки б пішло часу на аналогічний план Б у Європі, наприклад?
Думаю, оптимістично, 3-6 місяців.
Ми зробили за півдня.
Ласкаво просимо в Україну!
Тут не звикли довго запрягати."
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:14
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:23
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:28
Дистанційні виплати здійснюють чотири банки-агенти: ПриватБанк, Укргазбанк, банк "Південний" та ПУМБ. Тобто в ці банки навіть не доведеться йти за коштами з Айбоксу, через додаток просто кошти ФГВФО закидуєш на свій рахунок і одразу купуєш валюту (усі ці банки мають конвертаційні депозити).
Якщо потрібна готівка, то є ще 8 банків-агентів Фонду (крім тих 4-х): Ідея Банк, Правекс Банк, Кредобанк, ТАСкомбанк, Універсал Банк, Ощадбанк, Банк інвестицій та заощаджень, Акордбанк.
Коли будуть виплати? Скоріше за все з 1 квітня.
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:30
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:33
1 квітня треба буде пожартувати що виплати по айбоксу почали у валюті вкладу.
телефонувати на гарячу лінію бакнків-агентів і просити негайно виплачувати
Востаннє редагувалось deneg net в Вів 07 бер, 2023 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:34
Snower
Якщо б була тимчасова адміністрація, то там довго, бо спершу поточні виплачують.
А оскільки ліквідація, то всім будуть виплачувати одночасно.
Дефакто ваш депозит вже завершився. Він став поточним гривневим рахунком в Фонді під 0%.
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:35
EasyPay та City24
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