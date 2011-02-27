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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 731732733734735>
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Andrey2512 написав:Ну что, кто там говорил, что у Привата 37.45 - дорого?

не дороже потерей нервов и упущенной вигоди.
В Привате уже била ВА, можно спокойно каруселить сколь душе угодно.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:07

  Goodman написав:
  Игорь Алексеевич написав:на фото какие они сити24? красные...?

Горох за полдня пробежался по всем видам и цветам и уломал всех брать на МОНО без комисса. На терминалах есть надпись и они не таки зашуганние.

Пусть Горох в Приват просится :D :D :D
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:12

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Пусть Горох в Приват просится

Спасибо дедам за победу, а Гороху за терминал:

"Мережа терміналів поповнення іВох приймала 12-15 млрд.грн. на місяць поповнення наших карт.
Як ви думаєте скільки у нас пішло часу на план Б?

Ні не так – скільки б пішло часу на аналогічний план Б у Європі, наприклад?
Думаю, оптимістично, 3-6 місяців.

Ми зробили за півдня.
Ласкаво просимо в Україну!
Тут не звикли довго запрягати."
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:14

  Goodman написав: Виберіть банк для виплат, щоб дали повну розшифровку і пікнічкуйте собі далі ,
на здоров"я .

Что за расшифровка и кого исходя из этого порекомендуете для выплат?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:23

  Goodman написав:Як ви думаєте скільки у нас пішло часу на план Б?

Ні не так – скільки б пішло часу на аналогічний план Б у Європі, наприклад?
Думаю, оптимістично, 3-6 місяців.

На що він натякає? Що за крамола?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:28

  easymodeon5k написав:Я только открыл там 3 депа дней 10 назад. пАбедитель :)
Буду получать новый опыт по возврату денег, кто-то уже сталкивался? Где почитать инфу лучше


Дистанційні виплати здійснюють чотири банки-агенти: ПриватБанк, Укргазбанк, банк "Південний" та ПУМБ. Тобто в ці банки навіть не доведеться йти за коштами з Айбоксу, через додаток просто кошти ФГВФО закидуєш на свій рахунок і одразу купуєш валюту (усі ці банки мають конвертаційні депозити).

Якщо потрібна готівка, то є ще 8 банків-агентів Фонду (крім тих 4-х): Ідея Банк, Правекс Банк, Кредобанк, ТАСкомбанк, Універсал Банк, Ощадбанк, Банк інвестицій та заощаджень, Акордбанк.

Коли будуть виплати? Скоріше за все з 1 квітня.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:30

  Ромасик написав:
Goodman написав:
  Frez написав:Само расположение отделений настораживало

В Житомире отделение заехало в помещение банка СІЧ.
Хреновое знамение.
В куйові теж

і у Львові теж!
вже почав було приглядатись до нього бо по дорозі, але.. :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:33

  vkladchiik написав:Коли будуть виплати? Скоріше за все з 1 квітня.

1 квітня треба буде пожартувати що виплати по айбоксу почали у валюті вкладу.
телефонувати на гарячу лінію бакнків-агентів і просити негайно виплачувати :D
Востаннє редагувалось deneg net в Вів 07 бер, 2023 22:36, всього редагувалось 1 раз.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:34

Snower

Якщо б була тимчасова адміністрація, то там довго, бо спершу поточні виплачують.
А оскільки ліквідація, то всім будуть виплачувати одночасно.
Дефакто ваш депозит вже завершився. Він став поточним гривневим рахунком в Фонді під 0%.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:35

  greenozon написав:в айбокса ж було 100 500 терміналів!
цікаво хто їх урве собі
лакомий шматок


EasyPay та City24 https://finclub.net/ua/news/monobank-zn ... -ibox.html
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