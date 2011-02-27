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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 732733734735>
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:37

  Goodman написав:
  Frez написав:Само расположение отделений настораживало

В Житомире отделение заехало в помещение банка СІЧ.
Хреновое знамение.

А заезд в помещения Сбербанка России ничего не предвещает? Знаю я один такой подозрительный банк...
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  greenozon написав:і у Львові теж!
вже почав було приглядатись до нього бо по дорозі, але..

Я даже і думать забув про нього.
21 грудня закінчився депозит, мобілку не брав, то було 6 пропущених від кури з відділення, так хотіли мого депозиту.
Все дистанційно вивів і поставив хрест. Там такі проходні місця - 2 синіх і три зелених з папками і планшетами, роздають запрошення.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:51

  moveton написав:
  Goodman написав:
  Frez написав:Само расположение отделений настораживало

В Житомире отделение заехало в помещение банка СІЧ.
Хреновое знамение.

А заезд в помещения Сбербанка России ничего не предвещает? Знаю я один такой подозрительный банк...


в Киеве заехал - выехал, пока пусто, хотелось бы там банчик из таблички с норм курсом
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:06

  greenozon написав:писали що 9 банків крутять чорні великі бабки із ігроманами
хто далі?
почему бы не МОНО ? 8)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:16

  Ромасик написав:Ахах, удалося котом все стягнути
вот за Котом и прийдут следующим,
как минимум, как за сообщником, помогающим вытягивать,
100%
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:19

  cohan написав:я в Надре в 2008 успел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до
коллега! :) за несколько часов до - это была зима 2009, февраль вроде.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:25

  Goodman написав:зате відбілите кошти, буде чудове походження,
ні один фінмон до Вас не пристібеться.
ага, мрії, мрії.
Клієнтів Айбоксів тепер можуть і ректально перевірять усюди,
ви ж всі зі злочинцями "в тємє" були 8)
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:32

  greenozon написав:ще ніхто не знає як буди виглядати таблиця mustbe через 1 місяць
он банки почали умови міняти то там то сям...
/
це про кого конкретно?
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:34

  Goodman написав:Одна из заповедей депочеловека.

Все финансовие проекти БСУ изначально авантюрние.
Принимать участие можно, порой и нужно.
а вот это правда. се ля ви...
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:37

  moveton написав:
  Goodman написав:
  Frez написав:Само расположение отделений настораживало
В Житомире отделение заехало в помещение банка СІЧ.
Хреновое знамение.
А заезд в помещения Сбербанка России ничего не предвещает?..
а заезд русни на танке в помещение, например, Привата - шо предвещает для судьбы банка?
flysoulfly
 
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