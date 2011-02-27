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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:37
Goodman написав: Frez написав:
Само расположение отделений настораживало
В Житомире отделение заехало в помещение банка СІЧ.
Хреновое знамение.
А заезд в помещения Сбербанка России ничего не предвещает? Знаю я один такой подозрительный банк...
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moveton
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Додано: Вів 07 бер, 2023 22:38
greenozon написав:
і у Львові теж!
вже почав було приглядатись до нього бо по дорозі, але..
Я даже і думать забув про нього.
21 грудня закінчився депозит, мобілку не брав, то було 6 пропущених від кури з відділення, так хотіли мого депозиту.
Все дистанційно вивів і поставив хрест. Там такі проходні місця - 2 синіх і три зелених з папками і планшетами, роздають запрошення.
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Goodman
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Додано: Вів 07 бер, 2023 22:51
moveton написав: Goodman написав: Frez написав:
Само расположение отделений настораживало
В Житомире отделение заехало в помещение банка СІЧ.
Хреновое знамение.
А заезд в помещения Сбербанка России ничего не предвещает? Знаю я один такой подозрительный банк...
в Киеве заехал - выехал, пока пусто, хотелось бы там банчик из таблички с норм курсом
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cohan
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Додано: Вів 07 бер, 2023 23:06
greenozon написав:
писали що 9 банків крутять чорні великі бабки із ігроманами
хто далі?
почему бы не МОНО
?
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flysoulfly
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Додано: Вів 07 бер, 2023 23:16
Ромасик написав:
Ахах, удалося котом все стягнути
вот за Котом и прийдут следующим,
как минимум, как за сообщником, помогающим вытягивать,
100%
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flysoulfly
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Додано: Вів 07 бер, 2023 23:19
cohan написав:
я в Надре в 2008
успел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до
коллега!
за несколько часов до - это была зима 2009
, февраль вроде.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 23:25
Goodman написав:
зате відбілите кошти, буде чудове походження,
ні один фінмон до Вас не пристібеться.
ага, мрії, мрії.
Клієнтів Айбоксів тепер можуть і ректально перевірять усюди,
ви ж всі зі злочинцями "в тємє" були
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Додано: Вів 07 бер, 2023 23:32
greenozon написав:
ще ніхто не знає як буди виглядати таблиця mustbe через 1 місяць
он банки почали умови міняти то там то сям
...
/
це про кого конкретно?
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Додано: Вів 07 бер, 2023 23:34
Goodman написав:
Одна из заповедей депочеловека.
Все финансовие проекти БСУ изначально авантюрние.
Принимать участие можно, порой и нужно.
а вот это правда. се ля ви...
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Додано: Вів 07 бер, 2023 23:37
moveton написав: Goodman написав: Frez написав:
Само расположение отделений настораживало
В Житомире отделение заехало в помещение банка СІЧ.
Хреновое знамение.
А заезд в помещения Сбербанка России ничего не предвещает?..
а заезд русни на танке в помещение, например, Привата - шо предвещает для судьбы банка?
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