Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 бер, 2023 23:37
flysoulfly написав: greenozon написав:
ще ніхто не знає як буди виглядати таблиця mustbe через 1 місяць
он банки
почали умови міняти то там то сям
...
/
це про кого конкретно?
Серед тих хто змінював умови за останні місяці (причому в бік погіршення) — Альянс, убіб, Айбокс до речі також, альт, сенс, мтб, тас, кредитвест, оксі, прокредит і тд і тп
alter
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Додано: Вів 07 бер, 2023 23:41
alter написав: flysoulfly написав: greenozon написав:
ще ніхто не знає як буди виглядати таблиця mustbe через 1 місяць
он банки
почали умови міняти то там то сям
...
/
це про кого конкретно?
Серед тих хто змінював умови за останні місяці (причому в бік погіршення) — Альянс, убіб, Айбокс до речі також, альт, сенс, мтб, тас, кредитвест, оксі, прокредит і тд і тп
а коли й що МТБ погіршив ?
flysoulfly
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Додано: Вів 07 бер, 2023 23:42
flysoulfly написав: alter написав: flysoulfly написав:[quote="5550619:greenozon"]ще ніхто не знає як буди виглядати таблиця mustbe через 1 місяць он банки почали умови міняти то там то сям... /
це про кого конкретно?
Серед тих хто змінював умови за останні місяці (причому в бік погіршення) — Альянс, убіб, Айбокс до речі також, альт, сенс, мтб, тас, кредитвест, оксі, прокредит і тд і тп
а коли й що МТБ погіршив ?
[/quote]Курс місяц тому, коли перейшов на он-лайн депозити
alter
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Додано: Вів 07 бер, 2023 23:43
flysoulfly написав: cohan написав:
я в Надре в
2008
успел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до
коллега!
за несколько часов до - это была зима
2009
, февраль вроде.
какой 2008? какой 2009?
банк закрыли во время большой чистки. а точнее в 2015
mephala
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Додано: Вів 07 бер, 2023 23:49
mephala написав: flysoulfly написав: cohan написав:
я в Надре в
2008
успел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до
коллега!
за несколько часов до - это была зима
2009
, февраль вроде.
какой 2008? какой 2009?
банк закрыли во время большой чистки. а точнее в 2015
Вы не помните:
зимой 2009 была введена ВА
примерно на год-полтора(я не следил уже, хвала Аллаху),
затем они еще сносно выкарабкались, в 2011-начале 2014 по валютным депо ваще фестиваль давали. Инсульт банку случился в момент ареста Фирташа, ЕМНИП в начале марта 2014.
Востаннє редагувалось
flysoulfly
в Вів 07 бер, 2023 23:53, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
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Додано: Вів 07 бер, 2023 23:52
flysoulfly написав: moveton написав:
А заезд в помещения Сбербанка России ничего не предвещает?..
а заезд русни на танке в помещение, например, Привата - шо предвещает для судьбы банка?
https://prnt.sc/wJvO4_Ht4rr9
sergey_sryvkin
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