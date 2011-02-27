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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 732733734735
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

flysoulfly написав:
  greenozon написав:ще ніхто не знає як буди виглядати таблиця mustbe через 1 місяць
он банки почали умови міняти то там то сям...
/
це про кого конкретно?
Серед тих хто змінював умови за останні місяці (причому в бік погіршення) — Альянс, убіб, Айбокс до речі також, альт, сенс, мтб, тас, кредитвест, оксі, прокредит і тд і тп
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:41

  alter написав:
flysoulfly написав:
  greenozon написав:ще ніхто не знає як буди виглядати таблиця mustbe через 1 місяць
он банки почали умови міняти то там то сям...
/
це про кого конкретно?
Серед тих хто змінював умови за останні місяці (причому в бік погіршення) — Альянс, убіб, Айбокс до речі також, альт, сенс, мтб, тас, кредитвест, оксі, прокредит і тд і тп
а коли й що МТБ погіршив ? :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

flysoulfly написав:
  alter написав:
flysoulfly написав:[quote="5550619:greenozon"]ще ніхто не знає як буди виглядати таблиця mustbe через 1 місяць
он банки почали умови міняти то там то сям...
/
це про кого конкретно?
Серед тих хто змінював умови за останні місяці (причому в бік погіршення) — Альянс, убіб, Айбокс до речі також, альт, сенс, мтб, тас, кредитвест, оксі, прокредит і тд і тп
а коли й що МТБ погіршив ? :shock:[/quote]Курс місяц тому, коли перейшов на он-лайн депозити
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:43

  flysoulfly написав:
  cohan написав:я в Надре в 2008 успел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до
коллега! :) за несколько часов до - это была зима 2009, февраль вроде.


какой 2008? какой 2009?
банк закрыли во время большой чистки. а точнее в 2015
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:49

  mephala написав:
  flysoulfly написав:
  cohan написав:я в Надре в 2008 успел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до
коллега! :) за несколько часов до - это была зима 2009, февраль вроде.
какой 2008? какой 2009?
банк закрыли во время большой чистки. а точнее в 2015
Вы не помните: зимой 2009 была введена ВА примерно на год-полтора(я не следил уже, хвала Аллаху),
затем они еще сносно выкарабкались, в 2011-начале 2014 по валютным депо ваще фестиваль давали. Инсульт банку случился в момент ареста Фирташа, ЕМНИП в начале марта 2014.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 07 бер, 2023 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:52

  flysoulfly написав:
  moveton написав:А заезд в помещения Сбербанка России ничего не предвещает?..
а заезд русни на танке в помещение, например, Привата - шо предвещает для судьбы банка?

https://prnt.sc/wJvO4_Ht4rr9
sergey_sryvkin
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