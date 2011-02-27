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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 732733734735
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:43

  flysoulfly написав:
  cohan написав:я в Надре в 2008 успел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до
коллега! :) за несколько часов до - это была зима 2009, февраль вроде.


какой 2008? какой 2009?
банк закрыли во время большой чистки. а точнее в 2015
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:49

  mephala написав:
  flysoulfly написав:
  cohan написав:я в Надре в 2008 успел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до
коллега! :) за несколько часов до - это была зима 2009, февраль вроде.
какой 2008? какой 2009?
банк закрыли во время большой чистки. а точнее в 2015
Вы не помните: зимой 2009 была введена ВА примерно на год-полтора(я не следил уже, хвала Аллаху),
затем они еще сносно выкарабкались, в 2011-начале 2014 по валютным депо ваще фестиваль давали. Инсульт банку случился в момент ареста Фирташа, ЕМНИП в начале марта 2014.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 07 бер, 2023 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 00:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Карусель в євро зараз так собі на межі рентабельності....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 00:16

  mephala написав:
  flysoulfly написав:
  cohan написав:я в Надре в 2008 успел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до
коллега! :) за несколько часов до - это была зима 2009, февраль вроде.


какой 2008? какой 2009?
банк закрыли во время большой чистки. а точнее в 2015


помню, да, у меня коллега ходила получала по 200 грн или сколько там в день давали после 2008 )

не хочу даже считать что там с долларами получилось, хотя мож доллар не пропал до 2015 ?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 00:18

  ihorsic написав:Карусель в євро зараз так собі на межі рентабельності....
это не совсем такая карусель как с баксом. Евро сам вырастет к баксу.
Не сдавай Евро сейчас, купи сейчас, здай его выше через 3+ месяца.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 00:23

  cohan написав:
  flysoulfly написав:
  cohan написав:я в Надре в 2008 успел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до
коллега! :) за несколько часов до - это была зима 2009, февраль вроде.

помню, да, у меня коллега ходила получала по 200 грн или сколько там в день давали после 2008 )

не хочу даже считать что там с долларами получилось, хотя мож доллар не пропал до 2015 ?
я ж пишу, с конца 2011 по начало 2014 они по новым договорам по депобаксу (не помню сколько % по депоевро) выплачивали от 11-12+% за 3 месячный, за дольший срок - еще больше,
И всьо всем выплатили чьотко. До ареста.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 08 бер, 2023 00:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 00:24

  flysoulfly написав:
  cohan написав:я в Надре в 2008 успел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до
коллега! :) за несколько часов до - это была зима 2009, февраль вроде.


да, точно(!) февраль 2009, помню, был в куртке без внутреннего кармана бесило что в портфель - сумку приходилось складывать

ну вот реально - в офис надо было на 12 или около, я в 10-11 зашел, оттер от банкомата, еще помню а вечером уже новость

потом был шухер с его председателем - уехал в россию не попрощавшись, а потом те самые 100 грн

ОАО КБ «Надра» (постановление Правления НБУ от 10.02.2009 №59) по телефону 8-800-300-0-700 очень вежливо нам ответил, поблагодарив за звонок. Учреждение выдаёт депозиты, которые не подпали под действие моратория, но по частям – максимально 100 гривен за сутки. Взаимозачёт кредита и депозита в банке невозможен.


Вы пишете, он, оказывается, оклемался потом еще :mrgreen: то-то по Артема ездил - лейба висела, думал, "наверно продать помещение не могут" :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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