Додано: Сер 08 бер, 2023 00:24

flysoulfly написав: cohan написав: я в Надре в 2008 успел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до я в Надре вуспел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до коллега! за несколько часов до - это была зима 2009, февраль вроде. коллега!за несколько часов до - это была зима, февраль вроде.

ОАО КБ «Надра» (постановление Правления НБУ от 10.02.2009 №59) по телефону 8-800-300-0-700 очень вежливо нам ответил, поблагодарив за звонок. Учреждение выдаёт депозиты, которые не подпали под действие моратория, но по частям – максимально 100 гривен за сутки. Взаимозачёт кредита и депозита в банке невозможен.

да, точно(!) февраль 2009, помню, был в куртке без внутреннего кармана бесило что в портфель - сумку приходилось складыватьну вот реально - в офис надо было на 12 или около, я в 10-11 зашел, оттер от банкомата, еще помню а вечером уже новостьпотом был шухер с его председателем - уехал в россию не попрощавшись, а потом те самые 100 грнВы пишете, он, оказывается, оклемался потом ещето-то по Артема ездил - лейба висела, думал, "наверно продать помещение не могут"