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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 бер, 2023 23:43
flysoulfly написав: cohan написав:
я в Надре в 2008
успел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до
коллега!
за несколько часов до - это была зима 2009
, февраль вроде.
какой 2008? какой 2009?
банк закрыли во время большой чистки. а точнее в 2015
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mephala
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Додано: Вів 07 бер, 2023 23:49
mephala написав: flysoulfly написав: cohan написав:
я в Надре в 2008
успел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до
коллега!
за несколько часов до - это была зима 2009
, февраль вроде.
какой 2008? какой 2009?
банк закрыли во время большой чистки. а точнее в 2015
Вы не помните: зимой 2009 была введена ВА
примерно на год-полтора(я не следил уже, хвала Аллаху),
затем они еще сносно выкарабкались, в 2011-начале 2014 по валютным депо ваще фестиваль давали. Инсульт банку случился в момент ареста Фирташа, ЕМНИП в начале марта 2014.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 07 бер, 2023 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 00:14
Карусель в євро зараз так собі на межі рентабельності....
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ihorsic
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Додано: Сер 08 бер, 2023 00:16
mephala написав: flysoulfly написав: cohan написав:
я в Надре в 2008
успел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до
коллега!
за несколько часов до - это была зима 2009
, февраль вроде.
какой 2008? какой 2009?
банк закрыли во время большой чистки. а точнее в 2015
помню, да, у меня коллега ходила получала по 200 грн или сколько там в день давали после 2008 )
не хочу даже считать что там с долларами получилось, хотя мож доллар не пропал до 2015 ?
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cohan
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Додано: Сер 08 бер, 2023 00:18
ihorsic написав:
Карусель в євро зараз так собі на межі рентабельності....
это не совсем такая карусель как с баксом. Евро сам вырастет к баксу.
Не сдавай Евро сейчас, купи сейчас, здай его выше через 3+ месяца.
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flysoulfly
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Додано: Сер 08 бер, 2023 00:23
cohan написав: flysoulfly написав: cohan написав:
я в Надре в 2008
успел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до
коллега!
за несколько часов до - это была зима 2009
, февраль вроде.
помню, да, у меня коллега ходила получала по 200 грн или сколько там в день давали после 2008 )
не хочу даже считать что там с долларами получилось, хотя мож доллар не пропал до 2015 ?
я ж пишу, с конца 2011 по начало 2014 они по новым договорам по депобаксу
(не помню сколько % по депоевро) выплачивали от 11-12+% за 3 месячный, за дольший срок - еще больше,
И всьо всем выплатили чьотко. До ареста.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 08 бер, 2023 00:27, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 00:24
flysoulfly написав: cohan написав:
я в Надре в 2008
успел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до
коллега!
за несколько часов до - это была зима 2009
, февраль вроде.
да, точно(!) февраль 2009, помню, был в куртке без внутреннего кармана бесило что в портфель - сумку приходилось складывать
ну вот реально - в офис надо было на 12 или около, я в 10-11 зашел, оттер от банкомата, еще помню а вечером уже новость
потом был шухер с его председателем - уехал в россию не попрощавшись, а потом те самые 100 грн
ОАО КБ «Надра» (постановление Правления НБУ от 10.02.2009 №59) по телефону 8-800-300-0-700 очень вежливо нам ответил, поблагодарив за звонок. Учреждение выдаёт депозиты, которые не подпали под действие моратория, но по частям – максимально 100 гривен за сутки. Взаимозачёт кредита и депозита в банке невозможен.
Вы пишете, он, оказывается, оклемался потом еще
то-то по Артема ездил - лейба висела, думал, "наверно продать помещение не могут"
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cohan
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Додано: Сер 08 бер, 2023 05:32
Ну что, теперь посде обеда курс вверх?
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Investor_K
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Додано: Сер 08 бер, 2023 07:43
Investor_K написав:Ну что, теперь посде обеда курс вверх?
Дивлячись, коли у вас обід. У мене поки сніданок. ІБ якоробки досі працює.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 07:47
alter написав: flysoulfly написав: greenozon написав:
ще ніхто не знає як буди виглядати таблиця mustbe через 1 місяць
он банки почали умови міняти то там то сям
...
/
це про кого конкретно?
Серед тих хто змінював умови за останні місяці (причому в бік погіршення) — Альянс, убіб, Айбокс до речі також, альт, сенс, мтб, тас, кредитвест, оксі, прокредит і тд і тп
Алік, тазік і сусідка навіть в сторону покращення.
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