Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
emeta написав:Забирал сегодня 2700, начальница отделения посоветовала снять всё с iboxcard хорошая кстати карта была. RIP Вот вами и сверхприбыли на фоне злоупотребления законодательством в сфере игорного бизнеса.
Да, у мну две котлеты застряли, хвастайтесь
Ничего себе, если у вас даже в такой помойке как Айбокс две котлеты, то сколько же у вас всего наменяно...
Investor_K написав:Ну что, теперь посде обеда курс вверх?
Дивіться Бігаючого банкіра - https://www.youtube.com/watch?v=b6gP2fzmJ_k Спускатися будемо і далі - до курсу Нацбанка. Ви (ми) виявилися одним з факторів обвалу долару в Україні. Обізвав вас (нас) бабуськам... Назвав цей "бізнес" піпісєчним... Образливо, але по поточній ситуації я з ним згоден. Відпускайте вже той поїзд...