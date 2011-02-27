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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 733734735736
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 07:55

  emeta написав:Забирал сегодня 2700, начальница отделения посоветовала снять всё с iboxcard
хорошая кстати карта была. RIP
Вот вами и сверхприбыли на фоне злоупотребления законодательством в сфере игорного бизнеса.

Да, у мну две котлеты застряли, хвастайтесь


Ничего себе, если у вас даже в такой помойке как Айбокс
две котлеты, то сколько же у вас всего наменяно...
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 07:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

moveton написав:
  Goodman написав:
  Frez написав:Само расположение отделений настораживало

В Житомире отделение заехало в помещение банка СІЧ.
Хреновое знамение.

А заезд в помещения Сбербанка России ничего не предвещает? Знаю я один такой подозрительный банк...
Отр?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 08:04

  Investor_K написав:Ну что, теперь посде обеда курс вверх?

Дивіться Бігаючого банкіра - https://www.youtube.com/watch?v=b6gP2fzmJ_k
Спускатися будемо і далі - до курсу Нацбанка.
Ви (ми) виявилися одним з факторів обвалу долару в Україні.
Обізвав вас (нас) бабуськам... Назвав цей "бізнес" піпісєчним... Образливо, але по поточній ситуації я з ним згоден.
Відпускайте вже той поїзд...
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 08:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Vivat написав:Спускатися будемо і далі - до курсу Нацбанка.

Коли у Нацбанку будуть власні касси і їх буде більше чим Привату , там буде гора долярчиків - тоді і спуститься.
Вже таке було - для "своїх" спускали, потім як буде, так і буде.
Goodman
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