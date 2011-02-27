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Можно сказать - ещё хорошо отделались. Айбокс ухудшил условия внезапно, без всяких сигналов. А если бы анонсировал хоть за неделю - многие бы и в марте зашли, спеша успеть до покращення. И тогда зависли бы 4 котлеты.
Snower написав:Так а які збитки? Клав 100к,отримаєш 99076 (2707*36,6). Не критично
Так ще ж треба валюту відкупити, бо оті 100К були ж після конвертації з валюти -- типу здав 2500уе, заніс в яКоробка на депо 2700уе...а вийшло пшик/фальстарт.
А зачем откупать ? Получить от фонда гривну, и сразу же занести её в другие помойки. Например - Мотор ))) Да, реальные потери на депо - 1к грн, то есть 25 баксов. Чепуха. Но сюда надо ещё приплюсовать недополученную прибыль в районе 150-200 баксов, которая была зафиксирована несколько месяцев назад, но в итоге превратилась в тыкву. Общий влёт на трёх котлетах - 500-600 баксов, имхо. Жаль. Но все понимали возможные риски. Бывает
mustbe написав:Можно сказать - ещё хорошо отделались. Айбокс ухудшил условия внезапно, без всяких сигналов. А если бы анонсировал хоть за неделю - многие бы и в марте зашли, спеша успеть до покращення. И тогда зависли бы 4 котлеты.
А я успел 1 Марта закинул 4 тую... 😀 кто больше???
mustbe написав:Можно сказать - ещё хорошо отделались. Айбокс ухудшил условия внезапно, без всяких сигналов. А если бы анонсировал хоть за неделю - многие бы и в марте зашли, спеша успеть до покращення. И тогда зависли бы 4 котлеты.
А я успел 1 Марта закинул 4 тую... 😀 кто больше???
Крутизна...
Востаннє редагувалось nord в Сер 08 бер, 2023 09:53, всього редагувалось 1 раз.
mustbe написав:Можно сказать - ещё хорошо отделались. Айбокс ухудшил условия внезапно, без всяких сигналов. А если бы анонсировал хоть за неделю - многие бы и в марте зашли, спеша успеть до покращення. И тогда зависли бы 4 котлеты.
А я успел 1 Марта закинул 4 тую... 😀 кто больше???
Закон на вашей стороне - 100% компенсации вкладов. Т е , все уже запрограммировано и предсказуемо.
Vivat написав:Дивіться Бігаючого банкіра - https://www.youtube.com/watch?v=b6gP2fzmJ_k Спускатися будемо і далі - до курсу Нацбанка. Ви (ми) виявилися одним з факторів обвалу долару в Україні. Обізвав вас (нас) бабуськам... Назвав цей "бізнес" піпісєчним... Образливо, але по поточній ситуації я з ним згоден. Відпускайте вже той поїзд...
Аттракцион невиданной щедрости не мог быть вечным. Было два сценария - заморозка валютных депо - сближение курсов Хорошо что пошли по последнему сценарию
Economist написав:Вагався у виборі нового банку між Райфом з 37,43 (надійність), і Айбоксом з 36,93 (краща з помийок). Тепер вибір очевидний. Враховуючи мутні справи Айбокса з онлайн-ло%отронами, то можливо це і на краще.
"Вищі сили", які підняли курс обміну в Айбоксі, врятували від входження в "помийку" за декілька днів до її колапсу. Відтепер навіть і дивитись не буду на убіби, мотори, глобуси і подібних кандидатів на тимчасову адміністрацію або ліквідацію. Приват, Райф, Тас, Укргазбанк - джентльменський набір для відносно спокійного життя під час шторму.