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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 735736737738739>
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:24

  andreyiskra написав:Котлета это сколько, 10000$?


не, 10000 это как гривна на Руси, а котлета - как рубль, 1/4 ее часть
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:30

Можно сказать - ещё хорошо отделались.
Айбокс ухудшил условия внезапно, без всяких сигналов.
А если бы анонсировал хоть за неделю - многие бы и в марте зашли, спеша успеть до покращення.
И тогда зависли бы 4 котлеты.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Можно сказать - ещё хорошо отделались.
Айбокс ухудшил условия внезапно, без всяких сигналов.


Можно будет посмотреть и сравнить в суммах к виплате
Форвард и Айбоксбанк
Форвард заранее предупредил и дал слиться , хоть через ручейки.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:33

  cohan написав:
  andreyiskra написав:Котлета это сколько, 10000$?


не, 10000 это как гривна на Руси, а котлета - как рубль, 1/4 ее часть

котлета - это один конвертдепо выходит?
просто по фене
«котлета» — пачка денег, идеальная «котлета» — самые крупные купюры страны числом 100 штук в банковской упаковке
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:45

  Amethyst написав:
  Snower написав:Так а які збитки? Клав 100к,отримаєш 99076 (2707*36,6). Не критично

Так ще ж треба валюту відкупити, бо оті 100К були ж після конвертації з валюти -- типу здав 2500уе, заніс в яКоробка на депо 2700уе...а вийшло пшик/фальстарт.

А зачем откупать ? Получить от фонда гривну, и сразу же занести её в другие помойки.
Например - Мотор )))
Да, реальные потери на депо - 1к грн, то есть 25 баксов. Чепуха.
Но сюда надо ещё приплюсовать недополученную прибыль в районе 150-200 баксов, которая была зафиксирована несколько месяцев назад, но в итоге превратилась в тыкву.
Общий влёт на трёх котлетах - 500-600 баксов, имхо.
Жаль. Но все понимали возможные риски. Бывает
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:46

  mustbe написав:Можно сказать - ещё хорошо отделались.
Айбокс ухудшил условия внезапно, без всяких сигналов.
А если бы анонсировал хоть за неделю - многие бы и в марте зашли, спеша успеть до покращення.
И тогда зависли бы 4 котлеты.



А я успел 1 Марта закинул 4 тую... 😀 кто больше???
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:52

  Alexkievukraine написав:
  mustbe написав:Можно сказать - ещё хорошо отделались.
Айбокс ухудшил условия внезапно, без всяких сигналов.
А если бы анонсировал хоть за неделю - многие бы и в марте зашли, спеша успеть до покращення.
И тогда зависли бы 4 котлеты.



А я успел 1 Марта закинул 4 тую... 😀 кто больше???

Крутизна... :shock:
Востаннє редагувалось nord в Сер 08 бер, 2023 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:52

  Alexkievukraine написав:
  mustbe написав:Можно сказать - ещё хорошо отделались.
Айбокс ухудшил условия внезапно, без всяких сигналов.
А если бы анонсировал хоть за неделю - многие бы и в марте зашли, спеша успеть до покращення.
И тогда зависли бы 4 котлеты.



А я успел 1 Марта закинул 4 тую... 😀 кто больше???

Закон на вашей стороне - 100% компенсации вкладов.
Т е , все уже запрограммировано и предсказуемо.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:03

  Vivat написав:Дивіться Бігаючого банкіра - https://www.youtube.com/watch?v=b6gP2fzmJ_k
Спускатися будемо і далі - до курсу Нацбанка.
Ви (ми) виявилися одним з факторів обвалу долару в Україні.
Обізвав вас (нас) бабуськам... Назвав цей "бізнес" піпісєчним... Образливо, але по поточній ситуації я з ним згоден.
Відпускайте вже той поїзд...

Аттракцион невиданной щедрости не мог быть вечным.
Было два сценария
- заморозка валютных депо
- сближение курсов
Хорошо что пошли по последнему сценарию
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Economist написав:Вагався у виборі нового банку між Райфом з 37,43 (надійність), і Айбоксом з 36,93 (краща з помийок). Тепер вибір очевидний. Враховуючи мутні справи Айбокса з онлайн-ло%отронами, то можливо це і на краще.


"Вищі сили", які підняли курс обміну в Айбоксі, врятували від входження в "помийку" за декілька днів до її колапсу. Відтепер навіть і дивитись не буду на убіби, мотори, глобуси і подібних кандидатів на тимчасову адміністрацію або ліквідацію. Приват, Райф, Тас, Укргазбанк - джентльменський набір для відносно спокійного життя під час шторму.
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