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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 736737738739>
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:10

  flysoulfly написав:]зайти в Восток с 9:00, пополнить в кассе карту БВР, СЭПнуть на текущий, подождать минут...?.. и открыть там же в отделении конверт. Правильно?

Я ускладню задачку. О 9 зняти валюту, перевернутися, а о 10 уже вийти з сільпо задоволеним. 💪😊

Дяка за метод з БВР. А то через анальку так швидко не виходило.

Звертаю увагу, що карту через касу можна поповнити лише на 100К, решта - іншими методами.

3850
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 08 бер, 2023 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:11

Геноцид карусельщиков )))
38,45 / 38,55
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:15

  Evgeny написав:Геноцид карусельщиков )))
38,45 / 38,55

поки зубожіння. Геноцид буде, коли долар продаватимуть дешевше 37,45
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:28

А что здесь карусельщикам нужна грн???
Карусель и замутили для того, что бы в сумке было больше у.е.
Валюта всегда нужна для покупки движ.и недвиж. имущества, а так же для покупок, кто любит путешествовать.
Помню в Египте за лебедя на кровати даю арабу 25грн (1дол.) Мухамед смотрит на них и говорит - это что??? Говорю грн - 1 дол. Тогда дай МЭНЕ луше ЩЁКАЛЯДЬКУ, такой дол. мне не нужен... :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:32

  Economist написав: Приват, Райф, Тас, Укргазбанк - джентльменський набір для відносно спокійного життя під час шторму.

особенно газ :D
они вместе в айбоксом отмывали бабло.
ещё неизвестно чем это всё закончится.
а учитывая их курс и курс чёрного рынка, то смысла там каруселить стремится к нулю
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:34

а прикольно тут деякі персонажі нахвалювали айбокс... який мовляв технологічний банк, зручний... я так розумію тепер у очікуванні коли фонд поверне гроші?
Востаннє редагувалось DmitryZP в Сер 08 бер, 2023 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  deneg net написав:особенно газ
они вместе в айбоксом отмывали бабло.
ещё неизвестно чем это всё закончится.
а учитывая их курс и курс чёрного рынка, то смысла там каруселить стремится к нулю


На Укргазбанк наложили штраф 65 млн грн, и этим все закончилось. Ликвидировать госбанк никто не будет, даже если бы там крутили такие же огромные сумы с ло%отронов, как в айбоксе.
Востаннє редагувалось Economist в Сер 08 бер, 2023 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:37

  andreyiskra написав:
  cohan написав:
  andreyiskra написав:Котлета это сколько, 10000$?


не, 10000 это как гривна на Руси, а котлета - как рубль, 1/4 ее часть

котлета - это один конвертдепо выходит?
просто по фене
«котлета» — пачка денег, идеальная «котлета» — самые крупные купюры страны числом 100 штук в банковской упаковке



Все правильно. Котлета - 100 000 грн, виражені в доларах США. Рахуйте по курсу, скільки вийде синіх.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:38

Пока доверяю А банк, Тас, Райф, Приват, Аккорд, Рада, Моно
Присматриваюсь к Востоку.
Укргаз - 100 пудов не лопнет, но он вечно с мутняками.
Пивденный ещё можно, но не большие суммы.
Остальные - лоторея или хреновый курс или нет у меня в городе.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:44

  DmitryZP написав:а прикольно тут деякі персонажі нахвалювали айбокс... який мовляв технологічний банк, зручний... я так розумію тепер у очікуванні коли фонд поверне гроші?

Ну, как банк, то к нему претензий не было.
Его прикрыли, потому что это чисто политический вопрос. Отмывка бабла - это отмазка. На самом деле все знали, что это была тихая гавань коломойши. Именно там хранилось много его денег. Часть из них арестовали ещё в прошлом году. А часть не смогли. Завалили банк и убили все деньги коломойши автоматом.
У нас много банков закрывали по политическим мотивам.
Лично мне пофигу. Получу из фонда. Потери будут 180 долларов. Зато за время карусели я на них заработал 1200 долларов.
deneg net
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