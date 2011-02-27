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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 бер, 2023 10:10
flysoulfly написав:
]зайти в Восток с 9:00, пополнить в кассе карту БВР, СЭПнуть на текущий, подождать минут...?.. и открыть там же в отделении конверт. Правильно?
Я ускладню задачку. О 9 зняти валюту, перевернутися, а о 10 уже вийти з сільпо задоволеним. 💪😊
Дяка за метод з БВР. А то через анальку так швидко не виходило.
Звертаю увагу, що карту через касу можна поповнити лише на 100К, решта - іншими методами.
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Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 08 бер, 2023 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:11
Геноцид карусельщиков )))
38,45 / 38,55
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Evgeny
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:15
Evgeny написав:
Геноцид карусельщиков )))
38,45 / 38,55
поки зубожіння. Геноцид буде, коли долар продаватимуть дешевше 37,45
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:28
А что здесь карусельщикам нужна грн???
Карусель и замутили для того, что бы в сумке было больше у.е.
Валюта всегда нужна для покупки движ.и недвиж. имущества, а так же для покупок, кто любит путешествовать.
Помню в Египте за лебедя на кровати даю арабу 25грн (1дол.) Мухамед смотрит на них и говорит - это что??? Говорю грн - 1 дол. Тогда дай МЭНЕ луше ЩЁКАЛЯДЬКУ, такой дол. мне не нужен...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:32
Economist написав:
Приват, Райф, Тас, Укргазбанк - джентльменський набір для відносно спокійного життя під час шторму.
особенно газ
они вместе в айбоксом отмывали бабло.
ещё неизвестно чем это всё закончится.
а учитывая их курс и курс чёрного рынка, то смысла там каруселить стремится к нулю
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deneg net
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:34
а прикольно тут деякі персонажі нахвалювали айбокс... який мовляв технологічний банк, зручний... я так розумію тепер у очікуванні коли фонд поверне гроші?
Востаннє редагувалось DmitryZP
в Сер 08 бер, 2023 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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DmitryZP
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:36
deneg net написав:
особенно газ
они вместе в айбоксом отмывали бабло.
ещё неизвестно чем это всё закончится.
а учитывая их курс и курс чёрного рынка, то смысла там каруселить стремится к нулю
На Укргазбанк наложили штраф 65 млн грн, и этим все закончилось. Ликвидировать госбанк никто не будет, даже если бы там крутили такие же огромные сумы с ло%отронов, как в айбоксе.
Востаннє редагувалось Economist
в Сер 08 бер, 2023 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:37
andreyiskra написав: cohan написав: andreyiskra написав:
Котлета это сколько, 10000$?
не, 10000 это как гривна на Руси, а котлета - как рубль, 1/4 ее часть
котлета - это один конвертдепо выходит?
просто по фене
«котлета» — пачка денег, идеальная «котлета» — самые крупные купюры страны числом 100 штук в банковской упаковке
Все правильно. Котлета - 100 000 грн, виражені в доларах США. Рахуйте по курсу, скільки вийде синіх.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:38
Пока доверяю А банк, Тас, Райф, Приват, Аккорд, Рада, Моно
Присматриваюсь к Востоку.
Укргаз - 100 пудов не лопнет, но он вечно с мутняками.
Пивденный ещё можно, но не большие суммы.
Остальные - лоторея или хреновый курс или нет у меня в городе.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:44
DmitryZP написав:
а прикольно тут деякі персонажі нахвалювали айбокс... який мовляв технологічний банк, зручний... я так розумію тепер у очікуванні коли фонд поверне гроші?
Ну, как банк, то к нему претензий не было.
Его прикрыли, потому что это чисто политический вопрос. Отмывка бабла - это отмазка. На самом деле все знали, что это была тихая гавань коломойши. Именно там хранилось много его денег. Часть из них арестовали ещё в прошлом году. А часть не смогли. Завалили банк и убили все деньги коломойши автоматом.
У нас много банков закрывали по политическим мотивам.
Лично мне пофигу. Получу из фонда. Потери будут 180 долларов. Зато за время карусели я на них заработал 1200 долларов.
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deneg net
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