Геноцид карусельщиков )))
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 бер, 2023 10:15
Додано: Сер 08 бер, 2023 10:28
А что здесь карусельщикам нужна грн???
Карусель и замутили для того, что бы в сумке было больше у.е.
Валюта всегда нужна для покупки движ.и недвиж. имущества, а так же для покупок, кто любит путешествовать.
Помню в Египте за лебедя на кровати даю арабу 25грн (1дол.) Мухамед смотрит на них и говорит - это что??? Говорю грн - 1 дол. Тогда дай МЭНЕ луше ЩЁКАЛЯДЬКУ, такой дол. мне не нужен...
Додано: Сер 08 бер, 2023 10:32
Додано: Сер 08 бер, 2023 10:34
а прикольно тут деякі персонажі нахвалювали айбокс... який мовляв технологічний банк, зручний... я так розумію тепер у очікуванні коли фонд поверне гроші?
Востаннє редагувалось DmitryZP в Сер 08 бер, 2023 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 08 бер, 2023 10:36
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
На Укргазбанк наложили штраф 65 млн грн, и этим все закончилось. Ликвидировать госбанк никто не будет, даже если бы там крутили такие же огромные сумы с ло%отронов, как в айбоксе.
Востаннє редагувалось Economist в Сер 08 бер, 2023 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 08 бер, 2023 10:37
Все правильно. Котлета - 100 000 грн, виражені в доларах США. Рахуйте по курсу, скільки вийде синіх.
Додано: Сер 08 бер, 2023 10:38
Пока доверяю А банк, Тас, Райф, Приват, Аккорд, Рада, Моно
Присматриваюсь к Востоку.
Укргаз - 100 пудов не лопнет, но он вечно с мутняками.
Пивденный ещё можно, но не большие суммы.
Остальные - лоторея или хреновый курс или нет у меня в городе.
Додано: Сер 08 бер, 2023 10:44
Ну, как банк, то к нему претензий не было.
Его прикрыли, потому что это чисто политический вопрос. Отмывка бабла - это отмазка. На самом деле все знали, что это была тихая гавань коломойши. Именно там хранилось много его денег. Часть из них арестовали ещё в прошлом году. А часть не смогли. Завалили банк и убили все деньги коломойши автоматом.
У нас много банков закрывали по политическим мотивам.
Лично мне пофигу. Получу из фонда. Потери будут 180 долларов. Зато за время карусели я на них заработал 1200 долларов.
Додано: Сер 08 бер, 2023 10:46
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