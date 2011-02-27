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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 737738739740741742>
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:47

  Игорь Алексеевич написав:Пока доверяю А банк, Тас, Райф, Приват, Аккорд, Рада, Моно
Присматриваюсь к Востоку.
Укргаз - 100 пудов не лопнет, но он вечно с мутняками.
Пивденный ещё можно, но не большие суммы.
Остальные - лоторея или хреновый курс или нет у меня в городе.

Що нам робити з цією інформацією?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:53

  deneg net написав:,, Завалили банк и убили все деньги коломойши автоматом.
,

Фонд все вернет
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:53

  Ромасик написав:
  Игорь Алексеевич написав:Пока доверяю А банк, Тас, Райф, Приват, Аккорд, Рада, Моно
Присматриваюсь к Востоку.
Укргаз - 100 пудов не лопнет, но он вечно с мутняками.
Пивденный ещё можно, но не большие суммы.
Остальные - лоторея или хреновый курс или нет у меня в городе.

Що нам робити з цією інформацією?

Повесить в рамочке на стену :D
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

cohan написав:
  asti написав:
  emeta написав:Забирал сегодня 2700, начальница отделения посоветовала снять всё с iboxcard
хорошая кстати карта была. RIP
Вот вами и сверхприбыли на фоне злоупотребления законодательством в сфере игорного бизнеса.

Да, у мну две котлеты застряли, хвастайтесь


Ничего себе, если у вас даже в такой помойке как Айбокс
две котлеты, то сколько же у вас всего наменяно...


чего ниче себе? месяца три, а котлеты две - слабак (с)
или очень осторожный :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Так забрал же вчера третью как раз.
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:55

  J написав:
  deneg net написав:,, Завалили банк и убили все деньги коломойши автоматом.
,

Фонд все вернет

нам - да
юрикам - нет
а деньги коломойши были заведены от юриков
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:57

  emeta написав:Так забрал же вчера третью как раз.

я позавчера тоже забрал, а остальные зависли.
хорошо шо они подняли курс, а так бы занёс ещё
теперь хз куда пихать котлеты
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:58

  Дюрі-бачі написав:
  Evgeny написав:Геноцид карусельщиков )))
38,45 / 38,55

поки зубожіння. Геноцид буде, коли долар продаватимуть дешевше 37,45

Геноцид ойтішнегів 😄
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Теж попав з Айбоксом(
Не знаходжу серед документiв якi отримав вiд банку про участь у фгвфо, у всiх так? Здається пiдписував, але все робив на потоцi i зараз не впевнений, варто хвилюватись? Якi наступнi кроки, чекати?
Хто що думає про Альянс? Вiн ледве не єдиний що залишився з низьким курсом(поки що))
Anomia
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Треба усім забувати про каруселі та йти працювати.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:04

  Investor_K написав:Треба усім забувати про каруселі та йти працювати.

Не хо

Але нову гривню заводити не збираюся.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 08 бер, 2023 11:09, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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  #<1 ... 737738739740741742>
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