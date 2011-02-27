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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 бер, 2023 10:47
Игорь Алексеевич написав:
Пока доверяю А банк, Тас, Райф, Приват, Аккорд, Рада, Моно
Присматриваюсь к Востоку.
Укргаз - 100 пудов не лопнет, но он вечно с мутняками.
Пивденный ещё можно, но не большие суммы.
Остальные - лоторея или хреновый курс или нет у меня в городе.
Що нам робити з цією інформацією?
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Ромасик
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:53
deneg net написав:
,, Завалили банк и убили все деньги коломойши автоматом.
,
Фонд все вернет
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J
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:53
Ромасик написав: Игорь Алексеевич написав:
Пока доверяю А банк, Тас, Райф, Приват, Аккорд, Рада, Моно
Присматриваюсь к Востоку.
Укргаз - 100 пудов не лопнет, но он вечно с мутняками.
Пивденный ещё можно, но не большие суммы.
Остальные - лоторея или хреновый курс или нет у меня в городе.
Що нам робити з цією інформацією?
Повесить в рамочке на стену
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deneg net
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:54
cohan написав: asti написав: emeta написав:
Забирал сегодня 2700, начальница отделения посоветовала снять всё с iboxcard
хорошая кстати карта была. RIP
Вот вами и сверхприбыли на фоне злоупотребления законодательством в сфере игорного бизнеса.
Да, у мну две котлеты застряли, хвастайтесь
Ничего себе, если у вас даже в такой помойке как Айбокс
две котлеты, то сколько же у вас всего наменяно...
чего ниче себе? месяца три, а котлеты две - слабак (с)
или очень осторожный
Так забрал же вчера третью как раз.
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emeta
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:55
J написав: deneg net написав:
,, Завалили банк и убили все деньги коломойши автоматом.
,
Фонд все вернет
нам - да
юрикам - нет
а деньги коломойши были заведены от юриков
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:57
emeta написав:
Так забрал же вчера третью как раз.
я позавчера тоже забрал, а остальные зависли.
хорошо шо они подняли курс, а так бы занёс ещё
теперь хз куда пихать котлеты
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deneg net
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:58
Дюрі-бачі написав: Evgeny написав:
Геноцид карусельщиков )))
38,45 / 38,55
поки зубожіння. Геноцид буде, коли долар продаватимуть дешевше 37,45
Геноцид ойтішнегів 😄
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Ромасик
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:00
Теж попав з Айбоксом(
Не знаходжу серед документiв якi отримав вiд банку про участь у фгвфо, у всiх так? Здається пiдписував, але все робив на потоцi i зараз не впевнений, варто хвилюватись? Якi наступнi кроки, чекати?
Хто що думає про Альянс? Вiн ледве не єдиний що залишився з низьким курсом(поки що))
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Anomia
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:02
Треба усім забувати про каруселі та йти працювати.
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Investor_K
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:04
Investor_K написав:
Треба усім забувати про каруселі та йти працювати.
Не хо
Але нову гривню заводити не збираюся.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 08 бер, 2023 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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