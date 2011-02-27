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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 738739740741742>
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

DmitryZP написав:а прикольно тут деякі персонажі нахвалювали айбокс... який мовляв технологічний банк, зручний... я так розумію тепер у очікуванні коли фонд поверне гроші?
Интересен был только курс конверта и iboxcard c хорошим % на остаток.
Не знаю где там удобность или технологичность..
В приложухе были видны только карты, в ИБ на сайте -только текущие и депо.
Функционал жалкий.
Онлайн конверт не откроешь
Поддержка в телеге вообще жуть
Востаннє редагувалось emeta в Сер 08 бер, 2023 11:08, всього редагувалось 2 разів.
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:07

новости про айбокс

СБУ спільно з Нацбанком та БЕБ проводить обшуки в офісах «IBOX-bank».
Серьёзно за беню взялись
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:09

  Ромасик написав:
  Игорь Алексеевич написав:Пока доверяю А банк, Тас, Райф, Приват, Аккорд, Рада, Моно
Присматриваюсь к Востоку.
Укргаз - 100 пудов не лопнет, но он вечно с мутняками.
Пивденный ещё можно, но не большие суммы.
Остальные - лоторея или хреновый курс или нет у меня в городе.

Що нам робити з цією інформацією?

удалите.. :P
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:10

  deneg net написав:СБУ спільно з Нацбанком та БЕБ проводить обшуки в офісах «IBOX-bank».
Серьёзно за беню взялись

СБУ уже не та. Я все вивів 😊
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:11

  Игорь Алексеевич написав:
  Ромасик написав:
  Игорь Алексеевич написав:Пока доверяю А банк, Тас, Райф, Приват, Аккорд, Рада, Моно
Присматриваюсь к Востоку.
Укргаз - 100 пудов не лопнет, но он вечно с мутняками.
Пивденный ещё можно, но не большие суммы.
Остальные - лоторея или хреновый курс или нет у меня в городе.

Що нам робити з цією інформацією?

удалите.. :P

Так як у списку нема ПУМБ та ОТП то ми зрозуміли що в 2014 ви на каруселі не катались
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:15

  J написав:Так як у списку нема ПУМБ та ОТП то ми зрозуміли що в 2014 ви на каруселі не катались

Я вам більше скажу, у списку немає жодного банку, яким я корисуюся 😄

До ренатки 2014 я щодня ходив на обід по 1654 💪
Мене навіть без черги годували краще ніж персону віп. А то я бронював кожен раз столик, а їм лінь було звітувати потім.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 08 бер, 2023 11:19, всього редагувалось 4 разів.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:15

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  deneg net написав:Серьёзно за беню взялись


Звідки інформація що Коломойський хоч якось замішаний з Айбоксом?
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:28

  Ромасик написав:
alter написав:Серед тих хто змінював умови за останні місяці (причому в бік погіршення) — Альянс, убіб, Айбокс до речі також, альт, сенс, мтб, тас, кредитвест, оксі, прокредит і тд і тп
Алік, тазік і сусідка навіть в сторону покращення.

алік вже оголосив про зростання комісії, тазік підняв курс онлайна, сусідки взагалі курс задрали
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:31

  Evgeny написав:Геноцид карусельщиков )))
38,45 / 38,55

Залишається тільки втішатися думкою, що "спонсорам" - тим, хто купував готівку далеко за 40, хто був двигуном каруселі, ще гірше.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:32

  Ромасик написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Evgeny написав:Геноцид карусельщиков )))
38,45 / 38,55

поки зубожіння. Геноцид буде, коли долар продаватимуть дешевше 37,45

Геноцид ойтішнегів 😄

Ойти как продавали по межбанку так и продают.
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