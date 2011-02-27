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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:06
DmitryZP написав:а прикольно тут деякі персонажі нахвалювали айбокс... який мовляв технологічний банк, зручний... я так розумію тепер у очікуванні коли фонд поверне гроші?
Интересен был только курс конверта и iboxcard c хорошим % на остаток.
Не знаю где там удобность или технологичность..
В приложухе были видны только карты, в ИБ на сайте -только текущие и депо.
Функционал жалкий.
Онлайн конверт не откроешь
Поддержка в телеге вообще жуть
Востаннє редагувалось emeta
в Сер 08 бер, 2023 11:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:07
СБУ спільно з Нацбанком та БЕБ проводить обшуки в офісах «IBOX-bank».
Серьёзно за беню взялись
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deneg net
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:09
Ромасик написав: Игорь Алексеевич написав:
Пока доверяю А банк, Тас, Райф, Приват, Аккорд, Рада, Моно
Присматриваюсь к Востоку.
Укргаз - 100 пудов не лопнет, но он вечно с мутняками.
Пивденный ещё можно, но не большие суммы.
Остальные - лоторея или хреновый курс или нет у меня в городе.
Що нам робити з цією інформацією?
удалите..
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:10
deneg net написав:
СБУ спільно з Нацбанком та БЕБ проводить обшуки в офісах «IBOX-bank».
Серьёзно за беню взялись
СБУ уже не та. Я все вивів 😊
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Ромасик
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:11
Игорь Алексеевич написав: Ромасик написав: Игорь Алексеевич написав:
Пока доверяю А банк, Тас, Райф, Приват, Аккорд, Рада, Моно
Присматриваюсь к Востоку.
Укргаз - 100 пудов не лопнет, но он вечно с мутняками.
Пивденный ещё можно, но не большие суммы.
Остальные - лоторея или хреновый курс или нет у меня в городе.
Що нам робити з цією інформацією?
удалите..
Так як у списку нема ПУМБ та ОТП то ми зрозуміли що в 2014 ви на каруселі не катались
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J
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:15
J написав:
Так як у списку нема ПУМБ та ОТП то ми зрозуміли що в 2014 ви на каруселі не катались
Я вам більше скажу, у списку немає жодного банку, яким я корисуюся 😄
До ренатки 2014 я щодня ходив на обід по 1654 💪
Мене навіть без черги годували краще ніж персону віп. А то я бронював кожен раз столик, а їм лінь було звітувати потім.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 08 бер, 2023 11:19, всього редагувалось 4 разів.
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Ромасик
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:15
deneg net написав:
Серьёзно за беню взялись
Звідки інформація що Коломойський хоч якось замішаний з Айбоксом?
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:28
Ромасик написав:
alter написав:Серед тих хто змінював умови за останні місяці (причому в бік погіршення) — Альянс, убіб, Айбокс до речі також, альт, сенс, мтб, тас, кредитвест, оксі, прокредит і тд і тп
Алік, тазік і сусідка навіть в сторону покращення.
алік вже оголосив про зростання комісії, тазік підняв курс онлайна, сусідки взагалі курс задрали
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alter
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:31
Evgeny написав:
Геноцид карусельщиков )))
38,45 / 38,55
Залишається тільки втішатися думкою, що "спонсорам" - тим, хто купував готівку далеко за 40, хто був двигуном каруселі, ще гірше.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:32
Ромасик написав: Дюрі-бачі написав: Evgeny написав:
Геноцид карусельщиков )))
38,45 / 38,55
поки зубожіння. Геноцид буде, коли долар продаватимуть дешевше 37,45
Геноцид ойтішнегів 😄
Ойти как продавали по межбанку так и продают.
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