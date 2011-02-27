Это увлекательный был аттракцион...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:35
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:36
Как и у всех, из сми.
Именно в айбоксе коломойский держал свои оборотные денгьи, в частности деньги укрнафты и укртатнафты. Также через различные прокладки там хранились и другие его деньги.
Об этом пишут ещё с прошлого года. Даже есть решения судов по аресту некоторых денег коломойши в айбоксе. Почему-то за его деньги в других банках не пишут
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:44
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
стаття від 27/02/2018
Нові афери старого Березовського або хто стоїть за iBox банком?
невже так важко було витратити 2 хв та погуглити?
...і чого тут вирішили що за 30 днів хтось щось почне видавати, банк під слідством, треба проаналізувати потоки всіх клієнтів, може і віддадуть після війни...по курсу 36,56 при поточному курсі ХХХ
Востаннє редагувалось deepfree в Сер 08 бер, 2023 11:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:44
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
С ОТП вообще никогда не дружил, а ПУМБ сейчас с опаской к нему отношусь, т.к. у него недавно была запутанная схема подсчёта 400тыс.грн по финомен.
Я в 15г. году крутил полтора года карусель в Фидобанке под 60% годовых.
Додано: Сер 08 бер, 2023 12:05
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Та хоч сіробуромалинові 38.45! і не копійкою більше!
Додано: Сер 08 бер, 2023 12:05
Ну, то что банк под следствием - вкладчиков не колышит.
По закону нам обязаны начать выплаты не позднее чем через 20 рабочих дней.
А если есть к кому-то претензии, то пускай идут в суд и блочат ему выплаты.
Додано: Сер 08 бер, 2023 12:11
Ну що - шах і мат!©
Ну щож... поки карусель🎡🎠🎠🎠 вийшла за межі орбіти розумної цивілізації))) - пропоную поділитись кожен своїми НЕпростими рішеннями щодо ситуації на моменті
І такссссс - почну з себе
✓Всі конвертдепо, які будуть завершуватись найближчим часом, будуть або закопуватись під грушу, або триматись в банку на поточному... якщо курс і далі буде нижчий 38,5(6)
✓Вся свіжа гривня(з/п, премії) при курсі нижче 38,5 - будуть(швидше за все) відправлятись на 3х-місячне гривнедепо.
А які ваші "стратегічні плани"?
Маєте інші варіанти, які будете використовувати/практикувати?
🗞️🗞️🗞️📊⏳⏳⏳💰💰💰
Додано: Сер 08 бер, 2023 12:12
Соцопрос
Громадяни карусельщики!
При курсе 38 на новый заход пойдете?
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