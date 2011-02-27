RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 739740741742>
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:35

  deneg net написав:СБУ спільно з Нацбанком та БЕБ проводить обшуки в офісах «IBOX-bank».
Серьёзно за беню взялись


Это увлекательный был аттракцион...
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8552
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:36

  Economist написав:
  deneg net написав:Серьёзно за беню взялись


Звідки інформація що Коломойський хоч якось замішаний з Айбоксом?

Как и у всех, из сми.
Именно в айбоксе коломойский держал свои оборотные денгьи, в частности деньги укрнафты и укртатнафты. Также через различные прокладки там хранились и другие его деньги.
Об этом пишут ещё с прошлого года. Даже есть решения судов по аресту некоторых денег коломойши в айбоксе. Почему-то за его деньги в других банках не пишут
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2937
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

стаття від 27/02/2018
Нові афери старого Березовського або хто стоїть за iBox банком?
https://znaj.ua/politics/novi-afery-sta ... box-bankom
невже так важко було витратити 2 хв та погуглити?
...і чого тут вирішили що за 30 днів хтось щось почне видавати, банк під слідством, треба проаналізувати потоки всіх клієнтів, може і віддадуть після війни...по курсу 36,56 при поточному курсі ХХХ
Востаннє редагувалось deepfree в Сер 08 бер, 2023 11:59, всього редагувалось 2 разів.
deepfree
 
Повідомлень: 44
З нами з: 25.11.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  J написав:Так як у списку нема ПУМБ та ОТП то ми зрозуміли що в 2014 ви на каруселі не катались
С ОТП вообще никогда не дружил, а ПУМБ сейчас с опаской к нему отношусь, т.к. у него недавно была запутанная схема подсчёта 400тыс.грн по финомен.
Я в 15г. году крутил полтора года карусель в Фидобанке под 60% годовых.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6335
З нами з: 13.09.09
Подякував: 59 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:50

приём сегодня для каруселей 38.55, синие 38,60
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6335
З нами з: 13.09.09
Подякував: 59 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Та хоч сіробуромалинові 38.45! і не копійкою більше!
ihorsic
 
Повідомлень: 843
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:05

  deepfree написав:стаття від 27/02/2018
Нові афери старого Березовського або хто стоїть за iBox банком?
https://znaj.ua/politics/novi-afery-sta ... box-bankom
невже так важко було витратити 2 хв та погуглити?
...і чого тут вирішили що за 30 днів хтось щось почне видавати, банк під слідством, треба проаналізувати потоки всіх клієнтів, може і віддадуть після війни...по курсу 36,56 при поточному курсі ХХХ

Ну, то что банк под следствием - вкладчиков не колышит.
По закону нам обязаны начать выплаты не позднее чем через 20 рабочих дней.
А если есть к кому-то претензии, то пускай идут в суд и блочат ему выплаты.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2937
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:08

айбокс переходим на др. ветку.
здесь продолжение карусели.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6335
З нами з: 13.09.09
Подякував: 59 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:11

Ну що - шах і мат!©

Ну щож... поки карусель🎡🎠🎠🎠 вийшла за межі орбіти розумної цивілізації))) - пропоную поділитись кожен своїми НЕпростими рішеннями щодо ситуації на моменті ;)

І такссссс - почну з себе :D
✓Всі конвертдепо, які будуть завершуватись найближчим часом, будуть або закопуватись під грушу, або триматись в банку на поточному... якщо курс і далі буде нижчий 38,5(6)
✓Вся свіжа гривня(з/п, премії) при курсі нижче 38,5 - будуть(швидше за все) відправлятись на 3х-місячне гривнедепо.

А які ваші "стратегічні плани"?
Маєте інші варіанти, які будете використовувати/практикувати?
🗞️🗞️🗞️📊⏳⏳⏳💰💰💰
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4485
З нами з: 18.03.21
Подякував: 173 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:12

Соцопрос

Громадяни карусельщики!
При курсе 38 на новый заход пойдете?
UA
 
Повідомлень: 7514
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 2095 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 739740741742>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Ромасик і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55627
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26003
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6798
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron