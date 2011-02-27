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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 740741742743>
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:12

https://www.prostobank.ua/depozity/stat ... siya_banka

Отправной точкой для всех расчетов, связанных с ликвидацией банка (например, время, когда вкладчик может получить компенсацию по своему депозиту), начинается не со дня, когда НБУ принимает решение о ликвидации, а со дня, когда уже назначенный ликвидатор банка подает в газету «Голос Украины» или «Урядовий кур’єр» объявление про начало ликвидационной процедуры. На примере это выглядит так: 21 августа НБУ отозвал лицензию у банка «Евпропейский». Одновременно регулятор назначил ликвидатора учреждения – независимого эксперта (по договору с НБУ) Игоря Савельевича Евсиенко. Официальная заметка в «Голосе Украины» появилась лишь 26 августа. И именно эта дата и будет отправным пунктом расчетов при вычислении всех дат касательно ликвидируемого банка.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:12

Чем лежать дома дол., так пусть валюта крутится в каруселях, если конечно у чел.нет планов что то покупать завтра за валюту.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:20

  alter написав:
  Ромасик написав:
alter написав:Серед тих хто змінював умови за останні місяці (причому в бік погіршення) — Альянс, убіб, Айбокс до речі також, альт, сенс, мтб, тас, кредитвест, оксі, прокредит і тд і тп
Алік, тазік і сусідка навіть в сторону покращення.

алік вже оголосив про зростання комісії, тазік підняв курс онлайна, сусідки взагалі курс задрали

Але 3 чи 4 місяці шикували.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:20

  Успіх написав:Ну щож... поки карусель🎡🎠🎠🎠 вийшла за межі орбіти розумної цивілізації))) - пропоную поділитись кожен своїми НЕпростими рішеннями щодо ситуації на моменті ;)

І такссссс - почну з себе :D
✓Всі конвертдепо, які будуть завершуватись найближчим часом, будуть або закопуватись під грушу, або триматись в банку на поточному... якщо курс і далі буде нижчий 38,5(6)
✓Вся свіжа гривня(з/п, премії) при курсі нижче 38,5 - будуть(швидше за все) відправлятись на 3х-місячне гривнедепо.

А які ваші "стратегічні плани"?
Маєте інші варіанти, які будете використовувати/практикувати?
🗞️🗞️🗞️📊⏳⏳⏳💰💰💰

Если маржа между социальным долларом и курсом на улице будет 1 грн, то смысл в социальном долларе сохраняется.
Думаю банки подвинутся с курсом социального доллара ближе 37
В общем сверхприбыли у всей участников карусели превратятся в просто приятный бонус.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:22

  UA написав:Ойти как продавали по межбанку так и продают.

хто розумний, то переконвертовує через Клуб100К
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/blog-post.html
там курс чи ПА40 чи ПА38 ролі не грає, а грають роль комісії та чи ПА37.44 чи ПА37
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:23

  Investor_K написав:Треба усім забувати про каруселі та йти працювати.


золотые слова (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:28

  cohan написав:
  Investor_K написав:Треба усім забувати про каруселі та йти працювати.


золотые слова (с)

так сегодня любая праця у компа онлайн, если реально получать монеты. И не трудно заехать в банк получить синие и оформить так же онлайн. Главное не запутаться в страничках и сайтах на комп. где и когда нажать ОК. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:28

Ну, то что банк под следствием - вкладчиков не колышит.
По закону нам обязаны начать выплаты не позднее чем через 20 рабочих дней.
А если есть к кому-то претензии, то пускай идут в суд и блочат ему выплаты.

1. Зважайте на воєнний стан, можете звернутися до суду, якщо ваші права держава порушить.
2. Так, можливо почнуть через 20 днів, але невідомо коли закінчать, будуть по 100 грн виплачувати раз на тиждень або місяць.
Востаннє редагувалось deepfree в Сер 08 бер, 2023 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:33

  UA написав:Громадяни карусельщики!
При курсе 38 на новый заход пойдете?

Свідки примата скоріш за все не потягнуть. А так топчик наче ще буде сенс тягнути.
Падіння курсу має відігнати дилетантів від каруселі.

  UA написав:
  Ромасик написав:Геноцид ойтішнегів 😄

Ойти как продавали по межбанку так и продают.

Це був жарт. Піймаю Бігора, пну його.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 08 бер, 2023 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:33

  flyman написав:
  UA написав:Ойти как продавали по межбанку так и продают.

хто розумний, то переконвертовує через Клуб100К
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/blog-post.html
там курс чи ПА40 чи ПА38 ролі не грає, а грають роль комісії та чи ПА37.44 чи ПА37

ПА 37 то для БДСМщиков, а не для карусельщиков :mrgreen:
UA
 
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