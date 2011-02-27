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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 бер, 2023 12:33
UA написав: Успіх написав:
Ну щож... поки карусель🎡🎠🎠🎠 вийшла за межі орбіти розумної цивілізації))) - пропоную поділитись кожен своїми НЕпростими рішеннями щодо ситуації на моменті
І такссссс - почну з себе
✓Всі конвертдепо, які будуть завершуватись найближчим часом, будуть або закопуватись під грушу, або триматись в банку на поточному... якщо курс і далі буде нижчий 38,5(6)
✓Вся свіжа гривня(з/п, премії) при курсі нижче 38,5 - будуть(швидше за все) відправлятись на 3х-місячне гривнедепо.
А які ваші "стратегічні плани"?
Маєте інші варіанти, які будете використовувати/практикувати?
🗞️🗞️🗞️📊⏳⏳⏳💰💰💰
Если маржа между социальным долларом и курсом на улице будет 1 грн, то смысл в социальном долларе сохраняется.
Думаю банки подвинутся с курсом социального доллара ближе 37
В общем сверхприбыли у всей участников карусели превратятся в просто приятный бонус.
Забув уточнити по першому пункту)) - що притримуватись долярчики будуть тиждень-два... - і, таки треба буде їх все одно відправляти на карусель
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Успіх
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Додано: Сер 08 бер, 2023 12:40
Валюта и грн.
Некоторым нужна только валюта, т.к. он ищет подходящие предложения что то приобрести для долг.актива. А как показывает практика, то такие сделки только в валюте.
Некоторым нужна грн., т.к. они живут и питаются за счёт её накопленных процентов.
Поэтому однозначно говорить, что всё потеряно в каруселях??? Или держать дома под матрасом дол. или пусть лежит в банке на тек.счёте под 00% или пусть крутиться с мин. прибылью в каруселях.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 08 бер, 2023 12:44
UA написав:
Думаю банки подвинутся с курсом социального доллара ближе 37
Монетизація віртуального долара потребує ресурсів, тому задарма розважати паломників захочуть не тільки лиш усі. Лише ті, кому потрібен шаровий долар на рахунках.
Ми ще не знаємо, який % від кожного депозиту банк відраховує ягуарам.
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Ромасик
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Додано: Сер 08 бер, 2023 12:50
Наче ростемо, 3852, 3854
Вчора теж росли, потім було друге дно.
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Ромасик
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:36
хорошо Вам там, а в одессе .35-40
а помните раньше были такие классные истории, как к примеру, вышел с собакой погулять сдал полпачки в опт обменку и отпкупил в банке на 2коп дешевле
или закинул под 5% $ в альфу на 5 лет, а сейчас воротят носом от 10% годовых в $ с локом 3мес ))
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alexanderbukin93
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:49
asti
Ничего себе, если у вас даже в такой помойке как Айбокс
две котлеты
Скажем так, - у кого незаконченная карусель в Айбоксе, если вложились раньше месяца назад, то хорошо выиграли по-сравнению с теми, кто просто держал эту сумму долларов в матрасе. Потому-что продали тогда доллары по 40,50, а смогут выкупить на те же 100 тыщ (на 99 тыщ, если быть точным) по 38,50 обратно... Но, конечно, проиграли по-сравнению с теми, кто тоже каруселил на эту сумму долларов, и угадал с "помойкой". То-есть и в этом случае речь по-сути идет лишь об упущенной выгоде.
Востаннє редагувалось Сергей Пр
в Сер 08 бер, 2023 13:53, всього редагувалось 2 разів.
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Сергей Пр
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:51
Игорь Алексеевич написав:
Валюта и грн.
Некоторым нужна только валюта, т.к. он ищет подходящие предложения что то приобрести для долг.актива. А как показывает практика, то такие сделки только в валюте.
Некоторым нужна грн., т.к. они живут и питаются за счёт её накопленных процентов.
Поэтому однозначно говорить, что всё потеряно в каруселях??? Или держать дома под матрасом дол. или пусть лежит в банке на тек.счёте под 00% или пусть крутиться с мин. прибылью в каруселях.
Тримати кеш хоча би на 3 міс. витрат сім"ї (напр. поки Фонд грабування не поверне) плюс резервний фонд.
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flyman
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