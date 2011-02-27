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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:49
asti
Ничего себе, если у вас даже в такой помойке как Айбокс
две котлеты
Скажем так, - у кого незаконченная карусель в Айбоксе, если вложились раньше месяца назад, то хорошо выиграли по-сравнению с теми, кто просто держал эту сумму долларов в матрасе. Потому-что продали тогда доллары по 40,50, а смогут выкупить на те же 100 тыщ (на 99 тыщ, если быть точным) по 38,50 обратно... Но, конечно, проиграли по-сравнению с теми, кто тоже каруселил на эту сумму долларов, и угадал с "помойкой". То-есть, и в этом случае речь по-сути идет лишь об упущенной выгоде.
Востаннє редагувалось Сергей Пр
в Сер 08 бер, 2023 14:12, всього редагувалось 3 разів.
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Сергей Пр
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:51
Игорь Алексеевич написав:
Валюта и грн.
Некоторым нужна только валюта, т.к. он ищет подходящие предложения что то приобрести для долг.актива. А как показывает практика, то такие сделки только в валюте.
Некоторым нужна грн., т.к. они живут и питаются за счёт её накопленных процентов.
Поэтому однозначно говорить, что всё потеряно в каруселях??? Или держать дома под матрасом дол. или пусть лежит в банке на тек.счёте под 00% или пусть крутиться с мин. прибылью в каруселях.
Тримати кеш хоча би на 3 міс. витрат сім"ї (напр. поки Фонд грабування не поверне) плюс резервний фонд.
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flyman
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:57
Ребят с подскажите банки для онлайн карусели?
Чтобы минимально ходить по отделениям(только за получением валюты)
И чтоб можно было открыть счета желательно дистанционно как в моно
Из того что для себя на моменте уже выбрал: Приват и моно
Будьте добры, дайте дельный совет
Всем заранее огромное спасибо
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Kostya777
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:59
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Долар по 4 грн
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:59
Kostya777 написав:
Ребят с подскажите банки для онлайн карусели?
Чтобы минимально ходить по отделениям(только за получением валюты)
И чтоб можно было открыть счета желательно дистанционно как в моно
Из того что для себя на моменте уже выбрал: Приват и моно
Будьте добры, дайте дельный совет
Всем заранее огромное спасибо
Сенс, Аваль можно удаленно открывать депозиты.
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heyzues69
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:01
flyman написав: Игорь Алексеевич написав:
Валюта и грн.
Некоторым нужна только валюта, т.к. он ищет подходящие предложения что то приобрести для долг.актива. А как показывает практика, то такие сделки только в валюте.
Некоторым нужна грн., т.к. они живут и питаются за счёт её накопленных процентов.
Поэтому однозначно говорить, что всё потеряно в каруселях??? Или держать дома под матрасом дол. или пусть лежит в банке на тек.счёте под 00% или пусть крутиться с мин. прибылью в каруселях.
Тримати кеш хоча би на 3 міс. витрат сім"ї (напр. поки Фонд грабування не поверне) плюс резервний фонд.
у меня кэша лежит в сумке максимум 500грн уже лет 8 точно. Остальное только картами - приход, расход, кредитки для терминалов, а они уже везде стоят.
Весь бизнес только безнал. на расч.счёт или на карты...
А карусель как раз и хороша для меня в онлайн перевожу прибыль без.нал грн. в валюту.
Любые деньги должны всегда крутиться именно как карусель, тогда и курсы по барабану, т.к. одна валюта всегда заменит другую.
Но всегда должны быть цели и тогда мозгуем чего больше надо на завтра грн или валюта.
Хотя не всегда получается, как планируешь по месецам и тогда смотрим по ситуациях на рынках. Часто то, что хотел купить в середине года, то в срочном порядке приобретается или сейчас или переносится на др.срок.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 08 бер, 2023 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:07
Я смотрел, вот интересно немного другое,
В каких банках можно всё сделать удалённо как в моно?
Открыть счёт и всё остальное
Ни разу не ездила на отделение
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Kostya777
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:09
Объясню суть, хочу на родных пооткрывать счета
Но не охота их по отделениям возить
Идеально было б как в моно- фото с паспортом и т д
Заранее всем спасибо
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Kostya777
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:09
Kostya777
Там же есть колонка он лайн! Или Вы хотите уже точняк перепроверить столбец?
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Долар по 4 грн
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:10
Ромасик написав:
Наче ростемо, 3852, 3854
Вчора теж росли, потім було друге дно.
Схоже що сьогодні під вечір буде третє
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Danik
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