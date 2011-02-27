Додано: Сер 08 бер, 2023 14:01

flyman написав: Игорь Алексеевич написав: Валюта и грн.

Некоторым нужна только валюта, т.к. он ищет подходящие предложения что то приобрести для долг.актива. А как показывает практика, то такие сделки только в валюте.

Некоторым нужна грн., т.к. они живут и питаются за счёт её накопленных процентов.

Поэтому однозначно говорить, что всё потеряно в каруселях??? Или держать дома под матрасом дол. или пусть лежит в банке на тек.счёте под 00% или пусть крутиться с мин. прибылью в каруселях. Валюта и грн.Некоторым нужна только валюта, т.к. он ищет подходящие предложения что то приобрести для долг.актива. А как показывает практика, то такие сделки только в валюте.Некоторым нужна грн., т.к. они живут и питаются за счёт её накопленных процентов.Поэтому однозначно говорить, что всё потеряно в каруселях??? Или держать дома под матрасом дол. или пусть лежит в банке на тек.счёте под 00% или пусть крутиться с мин. прибылью в каруселях.

Тримати кеш хоча би на 3 міс. витрат сім"ї (напр. поки Фонд грабування не поверне) плюс резервний фонд. Тримати кеш хоча би на 3 міс. витрат сім"ї (напр. поки Фонд грабування не поверне) плюс резервний фонд.

у меня кэша лежит в сумке максимум 500грн уже лет 8 точно. Остальное только картами - приход, расход, кредитки для терминалов, а они уже везде стоят.Весь бизнес только безнал. на расч.счёт или на карты...А карусель как раз и хороша для меня в онлайн перевожу прибыль без.нал грн. в валюту.Любые деньги должны всегда крутиться именно как карусель, тогда и курсы по барабану, т.к. одна валюта всегда заменит другую.Но всегда должны быть цели и тогда мозгуем чего больше надо на завтра грн или валюта.Хотя не всегда получается, как планируешь по месецам и тогда смотрим по ситуациях на рынках. Часто то, что хотел купить в середине года, то в срочном порядке приобретается или сейчас или переносится на др.срок.