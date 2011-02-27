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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 бер, 2023 14:12
Kostya777 написав:
Я смотрел, вот интересно немного другое,
В каких банках можно всё сделать удалённо как в моно?
Открыть счёт и всё остальное
Ни разу не ездила на отделение
А банк, Приват, Изя
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 08 бер, 2023 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:13
Долар по 4 грн написав:Kostya777
Там же есть колонка он лайн! Или Вы хотите уже точняк перепроверить столбец?
Блин
Я видимо не правильно задал вопрос
В каких банках можно стать клиентом банка дистанционно?
Пример- моно
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Kostya777
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:15
Kostya777 Банк Власний Рахунок, для пополнения кешем при открытии депо в ВОСТОКЕ!
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:16
Kostya777 написав:
Объясню суть, хочу на родных пооткрывать счета
Но не охота их по отделениям возить
Идеально было б как в моно- фото с паспортом и т д
Заранее всем спасибо
IZI теж можна стати дистанційно клієнтом.
Але при реєстрації не вказувати, що безробітні, якщо навіть це правда.
Вони тупо заборонили таким людям ставати їх клієнтами взагалі, а не тільки заборона на кредитний ліміт. Принаймні так було восени 2022-го.
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vkladchiik
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:23
alexanderbukin93 написав:
хорошо Вам там, а в одессе .35-40
а помните раньше были такие классные истории, как к примеру, вышел с собакой погулять сдал полпачки в опт обменку и отпкупил в банке на 2коп дешевле
или закинул под 5% $ в альфу на 5 лет, а сейчас воротят носом от 10% годовых в $ с локом 3мес ))
ну і в Києві в системних банках вже 38,35 грн в кращому разі.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:35
vkladchiik написав: Kostya777 написав:
Объясню суть, хочу на родных пооткрывать счета
Но не охота их по отделениям возить
Идеально было б как в моно- фото с паспортом и т д
Заранее всем спасибо
IZI теж можна стати дистанційно клієнтом.
Але при реєстрації не вказувати, що безробітні, якщо навіть це правда.
Вони тупо заборонили таким людям ставати їх клієнтами взагалі, а не тільки заборона на кредитний ліміт. Принаймні так було восени 2022-го.
Чуть позже попробую, отпишусь получилось или нет
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:35
Danik написав: Ромасик написав:
Наче ростемо, 3852, 3854
Вчора теж росли, потім було друге дно.
Схоже що сьогодні під вечір буде третє
Таки пішло вниз 😂
vkladchiik написав:
ну і в Києві в системних банках вже 38,35 грн в кращому разі.
Системні то для дилетантів.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 08 бер, 2023 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:38
Del
Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 08 бер, 2023 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:40
vkladchiik написав:
IZI теж можна стати дистанційно клієнтом.
Але при реєстрації не вказувати, що безробітні, якщо навіть це правда.
Вони тупо заборонили таким людям ставати їх клієнтами взагалі, а не тільки заборона на кредитний ліміт. Принаймні так було восени 2022-го.
Ось воно що!
Сьогодні замовляв валюту, а вона мене запитує, чи відкривав карту єПідтримка?
Хотів їй сказати пару ласкавих...
Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 08 бер, 2023 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:41
Ромасик написав: vkladchiik написав:
ну і в Києві в системних банках вже 38,35 грн в кращому разі.
Системні то для дилетантів.
не усі хочуть зв'язуватися з вуличними обмінниками, тим паче через сайти/телеграми.
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