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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 740741742743>
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 14:12

  Kostya777 написав:
  Долар по 4 грн написав:Kostya777 https://mustbe.ml/tables/club100k/#:~:te в помощь.


Я смотрел, вот интересно немного другое,
В каких банках можно всё сделать удалённо как в моно?
Открыть счёт и всё остальное
Ни разу не ездила на отделение

А банк, Приват, Изя
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 08 бер, 2023 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 14:13

  Долар по 4 грн написав:Kostya777 Там же есть колонка он лайн! Или Вы хотите уже точняк перепроверить столбец? :D


Блин
Я видимо не правильно задал вопрос
В каких банках можно стать клиентом банка дистанционно?
Пример- моно
Kostya777
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 14:15

Kostya777 Банк Власний Рахунок, для пополнения кешем при открытии депо в ВОСТОКЕ!
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 14:16

  Kostya777 написав:Объясню суть, хочу на родных пооткрывать счета
Но не охота их по отделениям возить
Идеально было б как в моно- фото с паспортом и т д
Заранее всем спасибо


IZI теж можна стати дистанційно клієнтом.
Але при реєстрації не вказувати, що безробітні, якщо навіть це правда.
Вони тупо заборонили таким людям ставати їх клієнтами взагалі, а не тільки заборона на кредитний ліміт. Принаймні так було восени 2022-го.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 14:23

  alexanderbukin93 написав:хорошо Вам там, а в одессе .35-40

а помните раньше были такие классные истории, как к примеру, вышел с собакой погулять сдал полпачки в опт обменку и отпкупил в банке на 2коп дешевле
или закинул под 5% $ в альфу на 5 лет, а сейчас воротят носом от 10% годовых в $ с локом 3мес ))


ну і в Києві в системних банках вже 38,35 грн в кращому разі.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 14:35

  vkladchiik написав:
  Kostya777 написав:Объясню суть, хочу на родных пооткрывать счета
Но не охота их по отделениям возить
Идеально было б как в моно- фото с паспортом и т д
Заранее всем спасибо


IZI теж можна стати дистанційно клієнтом.
Але при реєстрації не вказувати, що безробітні, якщо навіть це правда.
Вони тупо заборонили таким людям ставати їх клієнтами взагалі, а не тільки заборона на кредитний ліміт. Принаймні так було восени 2022-го.


Чуть позже попробую, отпишусь получилось или нет
Kostya777
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 14:35

  Danik написав:
  Ромасик написав:Наче ростемо, 3852, 3854
Вчора теж росли, потім було друге дно.


Схоже що сьогодні під вечір буде третє :cry:

Таки пішло вниз 😂


  vkladchiik написав:ну і в Києві в системних банках вже 38,35 грн в кращому разі.

Системні то для дилетантів.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 08 бер, 2023 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 14:38

Del
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 08 бер, 2023 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 14:40

  vkladchiik написав:IZI теж можна стати дистанційно клієнтом.
Але при реєстрації не вказувати, що безробітні, якщо навіть це правда.
Вони тупо заборонили таким людям ставати їх клієнтами взагалі, а не тільки заборона на кредитний ліміт. Принаймні так було восени 2022-го.

Ось воно що!

Сьогодні замовляв валюту, а вона мене запитує, чи відкривав карту єПідтримка?

Хотів їй сказати пару ласкавих...
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 08 бер, 2023 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 14:41

  Ромасик написав:
  vkladchiik написав:ну і в Києві в системних банках вже 38,35 грн в кращому разі.

Системні то для дилетантів.


не усі хочуть зв'язуватися з вуличними обмінниками, тим паче через сайти/телеграми.
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