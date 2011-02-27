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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 740741742743
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 14:43

  vkladchiik написав:
  Ромасик написав:
  vkladchiik написав:ну і в Києві в системних банках вже 38,35 грн в кращому разі.

Системні то для дилетантів.

не усі хочуть зв'язуватися з вуличними обмінниками, тим паче через сайти/телеграми.

То ж я про те.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 14:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

ось друг зараз в середмісті в невеликому банку поміняв по 38,43 грн, таблиця конвертаційних депозитів пише, що в обмінниках 38,47 грн. типу різниця 4 копійки? через таку різницю я б не зв'язувався з вуличними обмінниками взагалі.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:10

  deepfree написав:
Ну, то что банк под следствием - вкладчиков не колышит.
По закону нам обязаны начать выплаты не позднее чем через 20 рабочих дней.
А если есть к кому-то претензии, то пускай идут в суд и блочат ему выплаты.

1. Зважайте на воєнний стан, можете звернутися до суду, якщо ваші права держава порушить.
2. Так, можливо почнуть через 20 днів, але невідомо коли закінчать, будуть по 100 грн виплачувати раз на тиждень або місяць.

где вы такое видели?
если фонд начинает выплаты, то выплачивают всю сумму.
никогда такого не было, чтобы выплачивали частями, да и закон такого не позволяет.
может быть только игра со сроками начала выплат плюс минус несколько дней.
фонд закон нарушать не будет, в этом нет ни малейшего смысла
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:12

  vkladchiik написав:
  Ромасик написав:
  vkladchiik написав:ну і в Києві в системних банках вже 38,35 грн в кращому разі.

Системні то для дилетантів.


не усі хочуть зв'язуватися з вуличними обмінниками, тим паче через сайти/телеграми.

а чого не хочуть?
deneg net
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