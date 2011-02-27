То ж я про те.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:43
Додано: Сер 08 бер, 2023 14:44
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
ось друг зараз в середмісті в невеликому банку поміняв по 38,43 грн, таблиця конвертаційних депозитів пише, що в обмінниках 38,47 грн. типу різниця 4 копійки? через таку різницю я б не зв'язувався з вуличними обмінниками взагалі.
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:10
где вы такое видели?
если фонд начинает выплаты, то выплачивают всю сумму.
никогда такого не было, чтобы выплачивали частями, да и закон такого не позволяет.
может быть только игра со сроками начала выплат плюс минус несколько дней.
фонд закон нарушать не будет, в этом нет ни малейшего смысла
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:12
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:28
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
бо бояться - страх це головна рушійна сила для не достатньо сміливих людей, які зекономили за роки свого життя кілька тисяч зелені і тепер дуже бояться їх втратити. Вони згідні втратити на менш вигіднішому курсі щоб лише не наражатись на додатковий ризик з незнайомими їм людьми. Об'єктивності заради слід визнати що "кидали" серед "мінял" теж інколи трапляються - втім більшість валютчиків - особливо тих які працюють на одному місці роками - дорожать своїм реноме і за надійністю та безпекою операції часто можуть дати фору навіть банкам. Але більшість людей цього або не знають, або не розуміють, або просто бояться
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