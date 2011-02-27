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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:44
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
ось друг зараз в середмісті в невеликому банку поміняв по 38,43 грн, таблиця конвертаційних депозитів пише, що в обмінниках 38,47 грн. типу різниця 4 копійки? через таку різницю я б не зв'язувався з вуличними обмінниками взагалі.
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:10
где вы такое видели?
если фонд начинает выплаты, то выплачивают всю сумму.
никогда такого не было, чтобы выплачивали частями, да и закон такого не позволяет.
может быть только игра со сроками начала выплат плюс минус несколько дней.
фонд закон нарушать не будет, в этом нет ни малейшего смысла
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:12
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:28
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
бо бояться - страх це головна рушійна сила для не достатньо сміливих людей, які зекономили за роки свого життя кілька тисяч зелені і тепер дуже бояться їх втратити. Вони згідні втратити на менш вигіднішому курсі щоб лише не наражатись на додатковий ризик з незнайомими їм людьми. Об'єктивності заради слід визнати що "кидали" серед "мінял" теж інколи трапляються - втім більшість валютчиків - особливо тих які працюють на одному місці роками - дорожать своїм реноме і за надійністю та безпекою операції часто можуть дати фору навіть банкам. Але більшість людей цього або не знають, або не розуміють, або просто бояться
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:40
Люди просто боятся "уличных обменок", ассоциируя их с будками метр-на-метр в гастрономах.
И не знают, что есть нормальные обменки, с отдельными помещениями, комнатами для обмена крупных сумм, мягкими диванами, камерами повсюду и секюрностью выше любого банка.
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:43
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Вдалося замовити 2700$ в приваті через мобільний додаток
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:56
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:59
💰КУПУЄМО:
40 000$ по 38,52
просп. Голосіївський, 27
40 000$ по 38,50
вул. В. Чорновола, 29а
просп. Л. Курбаса, 6г
10 000$ по 38,53
вул. Щербаківського, 64
Додано: Сер 08 бер, 2023 16:01
Оце не треба так йорнічать.
Інколи?
Їм не можна довіряти. Крапка. Оцім вуличним мінялам... Ніт. Лише пункти обміну, або банки.
Повага має бути обопільна. Але ж...
Якщо людина здумає, скажем так, повести себе "без уважения"© до валютчика, то потім дуже скоро до неї додому приїдуть не зовсім чемні, але ефективні люди, які вирішать проблему швидко і без шуму.
Тож адекватні люди і не подумають мутити щось у стосунках з мінялами, бо самі по собі валютчики... Ну, як сказати, не святі люди. Зрозуміло ж, в яких колах знаходяться.
Ви скажіть краще, як би то зробити так, щоб валютники ставились з повагою до своїх клієнтів. Адже є ушлі люди, які можуть захотіти додатково підзаробити на своїх найлояльніших і давніх клієнтах, давши наводку певним людям, що "такий-то такий недавно поміняв, можна обчистити"... Серед моїх знайомих було принаймні два таких випадки, після крупних обмінів. Везло, що лишилися живі. Це не простий бомж заліз з вулиці, це відпрацьована схема.
Тому мені здається, що якщо говорити про успішність і гарантії для клієнта, то найкраще буде не постійний валютчик, а обмін кожного разу в різних місцях, і бажано чим подалі від міста/області проживання.
Мова не про 100$ раз на три місяці поміняти, а про обмін від декількох тисяч $.
Додано: Сер 08 бер, 2023 16:08
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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