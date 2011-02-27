Додано: Сер 08 бер, 2023 16:01

Alien написав: бо бояться - страх це головна рушійна сила для не достатньо сміливих людей, які зекономили за роки свого життя кілька тисяч зелені і тепер дуже бояться їх втратити. бо бояться - страх це головна рушійна сила для не достатньо сміливих людей, які зекономили за роки свого життя кілька тисяч зелені і тепер дуже бояться їх втратити.

Alien написав: Об'єктивності заради слід визнати що "кидали" серед "мінял" теж інколи трапляються - втім більшість валютчиків ...дорожать своїм реноме і за надійністю та безпекою операції часто можуть дати фору навіть банкам. Але більшість людей цього або не знають, або не розуміють, або просто бояться Об'єктивності заради слід визнати що "кидали" серед "мінял" теж інколи трапляються - втім більшість валютчиків ...дорожать своїм реноме і за надійністю та безпекою операції часто можуть дати фору навіть банкам. Але більшість людей цього або не знають, або не розуміють, або просто бояться

Оце не треба так йорнічать.Інколи?Їм не можна довіряти. Крапка. Оцім вуличним мінялам... Ніт. Лише пункти обміну, або банки.Повага має бути обопільна. Але ж...Якщо людина здумає, скажем так, повести себе "без уважения"© до валютчика, то потім дуже скоро до неї додому приїдуть не зовсім чемні, але ефективні люди, які вирішать проблему швидко і без шуму.Тож адекватні люди і не подумають мутити щось у стосунках з мінялами, бо самі по собі валютчики... Ну, як сказати, не святі люди. Зрозуміло ж, в яких колах знаходяться.Ви скажіть краще, як би то зробити так, щоб валютники ставились з повагою до своїх клієнтів. Адже є ушлі люди, які можуть захотіти додатково підзаробити на своїх найлояльніших і давніх клієнтах, давши наводку певним людям, що "такий-то такий недавно поміняв, можна обчистити"... Серед моїх знайомих було принаймні два таких випадки, після крупних обмінів. Везло, що лишилися живі. Це не простий бомж заліз з вулиці, це відпрацьована схема.Тому мені здається, що якщо говорити про успішність і гарантії для клієнта, то найкраще буде не постійний валютчик, а обмін кожного разу в різних місцях, і бажано чим подалі від міста/області проживання.Мова не про 100$ раз на три місяці поміняти, а про обмін від декількох тисяч $.