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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 741742743744>
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 14:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

ось друг зараз в середмісті в невеликому банку поміняв по 38,43 грн, таблиця конвертаційних депозитів пише, що в обмінниках 38,47 грн. типу різниця 4 копійки? через таку різницю я б не зв'язувався з вуличними обмінниками взагалі.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:10

  deepfree написав:
Ну, то что банк под следствием - вкладчиков не колышит.
По закону нам обязаны начать выплаты не позднее чем через 20 рабочих дней.
А если есть к кому-то претензии, то пускай идут в суд и блочат ему выплаты.

1. Зважайте на воєнний стан, можете звернутися до суду, якщо ваші права держава порушить.
2. Так, можливо почнуть через 20 днів, але невідомо коли закінчать, будуть по 100 грн виплачувати раз на тиждень або місяць.

где вы такое видели?
если фонд начинает выплаты, то выплачивают всю сумму.
никогда такого не было, чтобы выплачивали частями, да и закон такого не позволяет.
может быть только игра со сроками начала выплат плюс минус несколько дней.
фонд закон нарушать не будет, в этом нет ни малейшего смысла
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:12

  vkladchiik написав:
  Ромасик написав:
  vkladchiik написав:ну і в Києві в системних банках вже 38,35 грн в кращому разі.

Системні то для дилетантів.


не усі хочуть зв'язуватися з вуличними обмінниками, тим паче через сайти/телеграми.

а чого не хочуть?
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  deneg net написав:а чого не хочуть?
бо бояться - страх це головна рушійна сила для не достатньо сміливих людей, які зекономили за роки свого життя кілька тисяч зелені і тепер дуже бояться їх втратити. Вони згідні втратити на менш вигіднішому курсі щоб лише не наражатись на додатковий ризик з незнайомими їм людьми. Об'єктивності заради слід визнати що "кидали" серед "мінял" теж інколи трапляються - втім більшість валютчиків - особливо тих які працюють на одному місці роками - дорожать своїм реноме і за надійністю та безпекою операції часто можуть дати фору навіть банкам. Але більшість людей цього або не знають, або не розуміють, або просто бояться
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:40

Люди просто боятся "уличных обменок", ассоциируя их с будками метр-на-метр в гастрономах.
И не знают, что есть нормальные обменки, с отдельными помещениями, комнатами для обмена крупных сумм, мягкими диванами, камерами повсюду и секюрностью выше любого банка.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Вдалося замовити 2700$ в приваті через мобільний додаток
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:56

  Maxwe11 написав:Вдалося замовити 2700$ в приваті через мобільний додаток

Вітаємо
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:59

  vkladchiik написав:ось друг зараз в середмісті в невеликому банку поміняв по 38,43 грн, таблиця конвертаційних депозитів пише, що в обмінниках 38,47 грн. типу різниця 4 копійки? через таку різницю я б не зв'язувався з вуличними обмінниками взагалі.

💰КУПУЄМО:

40 000$ по 38,52
просп. Голосіївський, 27

40 000$ по 38,50
вул. В. Чорновола, 29а
просп. Л. Курбаса, 6г

10 000$ по 38,53
вул. Щербаківського, 64
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 16:01

  Alien написав:бо бояться - страх це головна рушійна сила для не достатньо сміливих людей, які зекономили за роки свого життя кілька тисяч зелені і тепер дуже бояться їх втратити.

Оце не треба так йорнічать.

  Alien написав:Об'єктивності заради слід визнати що "кидали" серед "мінял" теж інколи трапляються - втім більшість валютчиків ...дорожать своїм реноме і за надійністю та безпекою операції часто можуть дати фору навіть банкам. Але більшість людей цього або не знають, або не розуміють, або просто бояться

Інколи?
Їм не можна довіряти. Крапка. Оцім вуличним мінялам... Ніт. Лише пункти обміну, або банки.
Повага має бути обопільна. Але ж...
Якщо людина здумає, скажем так, повести себе "без уважения"© до валютчика, то потім дуже скоро до неї додому приїдуть не зовсім чемні, але ефективні люди, які вирішать проблему швидко і без шуму.
Тож адекватні люди і не подумають мутити щось у стосунках з мінялами, бо самі по собі валютчики... Ну, як сказати, не святі люди. Зрозуміло ж, в яких колах знаходяться.

Ви скажіть краще, як би то зробити так, щоб валютники ставились з повагою до своїх клієнтів. Адже є ушлі люди, які можуть захотіти додатково підзаробити на своїх найлояльніших і давніх клієнтах, давши наводку певним людям, що "такий-то такий недавно поміняв, можна обчистити"... Серед моїх знайомих було принаймні два таких випадки, після крупних обмінів. Везло, що лишилися живі. Це не простий бомж заліз з вулиці, це відпрацьована схема.

Тому мені здається, що якщо говорити про успішність і гарантії для клієнта, то найкраще буде не постійний валютчик, а обмін кожного разу в різних місцях, і бажано чим подалі від міста/області проживання.

Мова не про 100$ раз на три місяці поміняти, а про обмін від декількох тисяч $.
042013
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 16:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  042013 написав:Оце не треба так йорнічать.
як кажуть на вору й шапка горить. Після мого повідомлення дуже схоже за змістом повідомлення mustbe. Виходить схожа з моєю точка зору не лише в мене.
Alien
 
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