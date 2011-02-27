Alien Тому й написав про вулічних бариг, та як в антитезу - про обмінний пункт.
Ви по суті повідомлення відповідайте, бо ворюгами тут є якраз не прості люди.
Вуличні барюги, як і привокзальні таксисти, мають згинути як клас.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 16:14
Alien Тому й написав про вулічних бариг, та як в антитезу - про обмінний пункт.
Ви по суті повідомлення відповідайте, бо ворюгами тут є якраз не прості люди.
Вуличні барюги, як і привокзальні таксисти, мають згинути як клас.
Востаннє редагувалось 042013 в Сер 08 бер, 2023 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 08 бер, 2023 16:20
Порахував - вже 8 таких замовлень було - і все працює прекрасно...
І з отриманням до останнього разу все було добре, але, мабуть, розслабився...
Отримував черговий пакет разом з жінкою - мені пачку віддали свіженькими і я відволікся. В цей час жінка підтвердила операцію, розписалася - і отримала пачку сміття (90% були 96-го року і досить затертими). Зразу зрозумів - зальот! Операція виконана і не може бути відмінена. Касирша показала, що нічого кращого в неї немає...
Тому - перед підтвердженням операції ви повинні спробувати дізнатися, які купюри вам будуть видані. Спробувати, бо як сказали на гарячій лінії, касир не зобов"язаний НІЧОГО вам повідомляти і показувати (і тим більше давати перевіряти). Функція касира - видати вам замовлену суму придатних для використання купюр. І те, що якісь вам не подобаються, то є ваша особиста проблема.
Для себе вирішив, що якщо спілкування не виходить, то від операції відмовляюся і перезамовляю валюту на інший день...
Закінчилося все добре - пішов не раз описаним тут шляхом... і на наступний день все отримав без проблем... і найкращої якості...
Востаннє редагувалось Vivat в Сер 08 бер, 2023 16:22, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 08 бер, 2023 16:21
Сдать сейчас по .50 в Киеве вполне реально, и с гораздо меньшими минимумами.
Только зачем нужна эта информация, если через полчаса она может быть уже не актуальной ?
Востаннє редагувалось mustbe в Сер 08 бер, 2023 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 08 бер, 2023 16:42
У Привата монетизация в нал однозначно дешевле, чем у мелких банков.
И инкассация у крупных банков своя, а не нанятая.
Додано: Сер 08 бер, 2023 16:49
Як можна відповідати по суті на гіпотетичні припущення. Ворюги це ті що крадуть. В мене валютчики як ті що стоять на вулиці так і та що пересіли в пови які не зареєстровані, але яких я знаю когось з часів реформи 1996 року, когось з часів криз 1998, 2008 років - нічого не крали, то чому я маю бажати щоб вони згинули (як до речі і таксисти, послугами яких доводилось користатись)? Тільки тому що на ваших знайомих хтось колись когось навів? У кожного своя голова на плечах. Ви мені написали щоб я не йорнічав на цілком коректне повідомлення чому люди не хочуть міняти валюту не в банках. Я чесно кажучи не бачу іншої причини як страх. Ви по суті лише підтвердили що керуєтесь саме страхом. То що мені ще треба доводити та відповідати по суті? Вважаю питання закритим в принципі.
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