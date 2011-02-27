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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 742743744745>
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 16:14

Alien Тому й написав про вулічних бариг, та як в антитезу - про обмінний пункт.
Ви по суті повідомлення відповідайте, бо ворюгами тут є якраз не прості люди.

Вуличні барюги, як і привокзальні таксисти, мають згинути як клас.
Востаннє редагувалось 042013 в Сер 08 бер, 2023 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 16:20

  Maxwe11 написав:Вдалося замовити 2700$ в приваті через мобільний додаток

Порахував - вже 8 таких замовлень було - і все працює прекрасно...
І з отриманням до останнього разу все було добре, але, мабуть, розслабився...
Отримував черговий пакет разом з жінкою - мені пачку віддали свіженькими і я відволікся. В цей час жінка підтвердила операцію, розписалася - і отримала пачку сміття (90% були 96-го року і досить затертими). Зразу зрозумів - зальот! Операція виконана і не може бути відмінена. Касирша показала, що нічого кращого в неї немає...
Тому - перед підтвердженням операції ви повинні спробувати дізнатися, які купюри вам будуть видані. Спробувати, бо як сказали на гарячій лінії, касир не зобов"язаний НІЧОГО вам повідомляти і показувати (і тим більше давати перевіряти). Функція касира - видати вам замовлену суму придатних для використання купюр. І те, що якісь вам не подобаються, то є ваша особиста проблема.
Для себе вирішив, що якщо спілкування не виходить, то від операції відмовляюся і перезамовляю валюту на інший день...
Закінчилося все добре - пішов не раз описаним тут шляхом... і на наступний день все отримав без проблем... і найкращої якості...
Востаннє редагувалось Vivat в Сер 08 бер, 2023 16:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 16:21

  Ромасик написав:40 000$ по 38,52
просп. Голосіївський, 27

40 000$ по 38,50
вул. В. Чорновола, 29а
просп. Л. Курбаса, 6г

10 000$ по 38,53
вул. Щербаківського, 64

Сдать сейчас по .50 в Киеве вполне реально, и с гораздо меньшими минимумами.
Только зачем нужна эта информация, если через полчаса она может быть уже не актуальной ?
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Востаннє редагувалось mustbe в Сер 08 бер, 2023 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 16:42

  Ромасик написав:
  UA написав:Думаю банки подвинутся с курсом социального доллара ближе 37

Монетизація віртуального долара потребує ресурсів, тому задарма розважати паломників захочуть не тільки лиш усі. Лише ті, кому потрібен шаровий долар на рахунках.

Ми ще не знаємо, який % від кожного депозиту банк відраховує ягуарам.

У Привата монетизация в нал однозначно дешевле, чем у мелких банков.
И инкассация у крупных банков своя, а не нанятая.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 16:49

  042013 написав:Alien Тому й написав про вулічних бариг, та як в антитезу - про обмінний пункт.
Ви по суті повідомлення відповідайте, бо ворюгами тут є якраз не прості люди.

Вуличні барюги, як і привокзальні таксисти, мають згинути як клас.

Як можна відповідати по суті на гіпотетичні припущення. Ворюги це ті що крадуть. В мене валютчики як ті що стоять на вулиці так і та що пересіли в пови які не зареєстровані, але яких я знаю когось з часів реформи 1996 року, когось з часів криз 1998, 2008 років - нічого не крали, то чому я маю бажати щоб вони згинули (як до речі і таксисти, послугами яких доводилось користатись)? Тільки тому що на ваших знайомих хтось колись когось навів? У кожного своя голова на плечах. Ви мені написали щоб я не йорнічав на цілком коректне повідомлення чому люди не хочуть міняти валюту не в банках. Я чесно кажучи не бачу іншої причини як страх. Ви по суті лише підтвердили що керуєтесь саме страхом. То що мені ще треба доводити та відповідати по суті? Вважаю питання закритим в принципі.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:33

  Alien написав:
  042013 написав:Alien Тому й написав про вулічних бариг, та як в антитезу - про обмінний пункт.
Ви по суті повідомлення відповідайте, бо ворюгами тут є якраз не прості люди.

Вуличні барюги, як і привокзальні таксисти, мають згинути як клас.

Як можна відповідати по суті на гіпотетичні припущення. Ворюги це ті що крадуть. В мене валютчики як ті що стоять на вулиці так і та що пересіли в пови які не зареєстровані, але яких я знаю когось з часів реформи 1996 року, когось з часів криз 1998, 2008 років - нічого не крали, то чому я маю бажати щоб вони згинули (як до речі і таксисти, послугами яких доводилось користатись)? Тільки тому що на ваших знайомих хтось колись когось навів? У кожного своя голова на плечах. Ви мені написали щоб я не йорнічав на цілком коректне повідомлення чому люди не хочуть міняти валюту не в банках. Я чесно кажучи не бачу іншої причини як страх. Ви по суті лише підтвердили що керуєтесь саме страхом. То що мені ще треба доводити та відповідати по суті? Вважаю питання закритим в принципі.



Я раз в полгода начал писать про ОВГЗ, так мне начали рот забывать.

Но при этом целыми днями тонны флуда про всякую фигню. Что-то не видно борцов с флудом
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:38

  Evgeny написав:Я раз в полгода начал писать про ОВГЗ, так мне начали рот забывать.

Но при этом целыми днями тонны флуда про всякую фигню. Что-то не видно борцов с флудом

Згоден флуд зло. І з ним треба нещадно боротись. І останні дні його дійсно забагато особливо від вкладників айбоксу. Втім заради об'єктивності на цій гілці обговорення ОДВП - це дійсно флуд, а обговорення різних нюансів обміну валюти (як один з етапів каруселі участників клубу) якби зовсім ні.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:52

  UA написав:
  Ромасик написав:
  UA написав:Думаю банки подвинутся с курсом социального доллара ближе 37

Монетизація віртуального долара потребує ресурсів, тому задарма розважати паломників захочуть не тільки лиш усі. Лише ті, кому потрібен шаровий долар на рахунках.

Ми ще не знаємо, який % від кожного депозиту банк відраховує ягуарам.

У Привата монетизация в нал однозначно дешевле, чем у мелких банков.
И инкассация у крупных банков своя, а не нанятая.

Бегемот любить смачно попоїсти. Йому ще 5 беніних млрд відпрацьовувати.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:52

  Alien написав:
  Evgeny написав:Я раз в полгода начал писать про ОВГЗ, так мне начали рот забывать.

Но при этом целыми днями тонны флуда про всякую фигню. Что-то не видно борцов с флудом

Згоден флуд зло. І з ним треба нещадно боротись. І останні дні його дійсно забагато особливо від вкладників айбоксу. Втім заради об'єктивності на цій гілці обговорення ОДВП - це дійсно флуд, а обговорення різних нюансів обміну валюти (як один з етапів каруселі участників клубу) якби зовсім ні.

Якими грошимамвидають конвертдепо - НЕ ФЛУД
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:55

  mustbe написав:
  Ромасик написав:40 000$ по 38,52
просп. Голосіївський, 27

40 000$ по 38,50
вул. В. Чорновола, 29а
просп. Л. Курбаса, 6г

10 000$ по 38,53
вул. Щербаківського, 64

Сдать сейчас по .50 в Киеве вполне реально, и с гораздо меньшими минимумами.
Только зачем нужна эта информация, если через полчаса она может быть уже не актуальной ?

Людина турбувалася через копійки.
Ромасик
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