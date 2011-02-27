Додано: Сер 08 бер, 2023 16:20

Maxwe11 написав: Вдалося замовити 2700$ в приваті через мобільний додаток Вдалося замовити 2700$ в приваті через мобільний додаток

Порахував - вже 8 таких замовлень було - і все працює прекрасно...І з отриманням до останнього разу все було добре, але, мабуть, розслабився...Отримував черговий пакет разом з жінкою - мені пачку віддали свіженькими і я відволікся. В цей час жінка підтвердила операцію, розписалася - і отримала пачку сміття (90% були 96-го року і досить затертими). Зразу зрозумів - зальот! Операція виконана і не може бути відмінена. Касирша показала, що нічого кращого в неї немає...Тому - перед підтвердженням операції ви повинні спробувати дізнатися, які купюри вам будуть видані. Спробувати, бо як сказали на гарячій лінії, касир не зобов"язаний НІЧОГО вам повідомляти і показувати (і тим більше давати перевіряти). Функція касира - видати вам замовлену суму придатних для використання купюр. І те, що якісь вам не подобаються, то є ваша особиста проблема.Для себе вирішив, що якщо спілкування не виходить, то від операції відмовляюся і перезамовляю валюту на інший день...Закінчилося все добре - пішов не раз описаним тут шляхом... і на наступний день все отримав без проблем... і найкращої якості...