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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 бер, 2023 17:56
Investor_K написав:
Якими грошимамвидають конвертдепо - НЕ ФЛУД
І давно пора зробити окремий стовбець в таблиці.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 17:58
Ромасик написав: Investor_K написав:
Якими грошимамвидають конвертдепо - НЕ ФЛУД
І давно пора зробити окремий стовбець в таблиці.
И как предлагается его наполнить ?
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Додано: Сер 08 бер, 2023 18:01
mustbe написав: Ромасик написав: Investor_K написав:
Якими грошимамвидають конвертдепо - НЕ ФЛУД
І давно пора зробити окремий стовбець в таблиці.
И как предлагается его наполнить ?
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Додано: Сер 08 бер, 2023 18:06
Investor_K написав: mustbe написав: Ромасик написав:
І давно пора зробити окремий стовбець в таблиці.
И как предлагается его наполнить ?
Сині номери підряд
Сині з ринку
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Ага, с разбивкой по городам, отделениям, дню снятия и времени суток )
Ибо цвет выданных банкнот зависит (как минимум) от этих параметров
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Додано: Сер 08 бер, 2023 18:08
mustbe написав: Investor_K написав: mustbe написав:
И как предлагается его наполнить ?
Сині номери підряд
Сині з ринку
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Ага, с разбивкой по городам, отделениям, дню снятия и времени суток )
Ибо цвет выданных банкнот зависит (как минимум) от этих параметров
ага, еще указать вероятность відачи соотверстующего качества. Она будет меняться с набором статистики
Причем можно моненизировать открітие того или иного столбца/функционала талбиці. Ачоо
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Додано: Сер 08 бер, 2023 18:17
Монетизировать - это запросто.
Скромный донат в 1к (или квитанция про донат 1к на ВСУ) - добавит желаемый столбец в таблицу.
Будь то цвет купюр, или симпатичность банковских кур, или что-угодно - любой каприз за ваши деньги )
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Додано: Сер 08 бер, 2023 18:28
Alien
ключове - ось це:
042013 написав:
якщо говорити про успішність і гарантії для клієнта, то найкраще буде не постійний валютчик, а обмін кожного разу в різних місцях, і бажано чим подалі від міста/області проживання.
Міняти можна де хоч - чи в пові, чи в банку, але бажано подалі від місця проживання, і не регулярно, а міняти відділення/пови.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 18:31
Investor_K написав:
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А як визначати: в тому ж А-банку мені видавали частіше синіми з пачки, хоча бувало і зеленими, а крайній раз - міксом.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 18:32
mustbe написав: Ромасик написав: Investor_K написав:
Якими грошимамвидають конвертдепо - НЕ ФЛУД
І давно пора зробити окремий стовбець в таблиці.
И как предлагается его наполнить ?
Ні, ну я закинув вам на вентилятор, а ви розбирайтеся.
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Ромасик
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