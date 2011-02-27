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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 743744745746
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 18:39

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  042013 написав:Alien ключове - ось це:

  042013 написав:якщо говорити про успішність і гарантії для клієнта, то найкраще буде не постійний валютчик, а обмін кожного разу в різних місцях, і бажано чим подалі від міста/області проживання.



Міняти можна де хоч - чи в пові, чи в банку, але бажано подалі від місця проживання, і не регулярно, а міняти відділення/пови.

Ну, я б додав ще "міняти частинами" ;)
Тобто, маєте пачку 10Кдол. - краще розбити її на 2, а то і на 3 рази/підходи до обмінки/банку(але, якщо суму цю залишаєте в банку, а не виносити, то можете і за 1раз... - але я б таки поділив хоч на двоє) ;)
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 18:44

  Ромасик написав:
mustbe написав:
  Ромасик написав:І давно пора зробити окремий стовбець в таблиці.

И как предлагается его наполнить ?
Ні, ну я закинув вам на вентилятор, а ви розбирайтеся.

То, что вы там закидываете - лучше держать при себе.
Остальным оно не нужно, это ваши проблемы
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 18:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Amethyst написав:Причем можно моненизировать открітие того или иного столбца/функционала талбиці. Ачоо :idea:

Не хоче, я йому давно пропонував платний доступ до таблиці.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 18:52

  Ромасик написав:
Amethyst написав:Причем можно моненизировать открітие того или иного столбца/функционала талбиці. Ачоо :idea:

Не хоче, я йому давно пропонував платний доступ до таблиці.

Экая свежая и гениальная мысль, мне то и в голову такое бы не пришло без ваших ценных советов и предложений
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 19:36

  mustbe написав:
  Amethyst написав:ага, еще указать вероятность відачи соотверстующего качества. Она будет меняться с набором статистики :idea: :mrgreen: :mrgreen:
Причем можно моненизировать открітие того или иного столбца/функционала талбиці. Ачоо :idea:

Монетизировать - это запросто.
Скромный донат в 1к (или квитанция про донат 1к на ВСУ) - добавит желаемый столбец в таблицу.
Будь то цвет купюр, или симпатичность банковских кур, или что-угодно - любой каприз за ваши деньги )

Найкраща відповідь, що я тут бачив)
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 19:45

СПД и работник предположим Запорожсталя. У них совершенно два разных мышления.
Поэтому и подход к валютчикам, обмену валют и т.д. совершенно два разных взгляда. :roll:
СПД самостоятельно постоянно о чём то думает, др. категория о них постоянно думают.
Игорь Алексеевич
 
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