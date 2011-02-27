Додано: Сер 08 бер, 2023 22:06

042013 написав: Міняти можна де хоч - чи в пові, чи в банку, але бажано подалі від місця проживання, і не регулярно, а міняти відділення/пови. Міняти можна де хоч - чи в пові, чи в банку, але бажано подалі від місця проживання, і не регулярно, а міняти відділення/пови.

Alien написав: deneg net написав: vkladchiik написав: не усі хочуть зв'язуватися з вуличними обмінниками, тим паче через сайти/телеграми. не усі хочуть зв'язуватися з вуличними обмінниками, тим паче через сайти/телеграми.

а чого не хочуть? а чого не хочуть?

бо бояться - страх це... бо бояться - страх це...

042013 написав: Оце не треба так йорнічать. Оце не треба так йорнічать.

042013 написав: Ви по суті повідомлення відповідайте, бо ворюгами тут є якраз не прості люди.

Ви по суті повідомлення відповідайте, бо ворюгами тут є якраз не прості люди.

Дуже цікаво читати ваш висновок. Особливо стосовно того яке спочатку було питання, як я на нього відповідав, а ви його коментували. Отже починалось все з того що я ось так відповів на ось таке питання:Тут йде вашеі далі розповідь про наводчиків і багато ще чого. Із закликомнарешті у підсумку маємо те, що процитоване у цьому повідомленні першим. Тобто спочатку ви були проти мого твердження по суті а в підсумку скотились до обговорення способів обміну, про які я мови не вів в принципі. Хоч стріляйте не можу зрозуміти - якого хріну ви домахались до мого повідомлення? Воно було нейтральним в принципі і пояснювало поведінку більшості трудяг що заробили копійчину і не мали справ ні з вуличними мінялами, ні з вуличними ПОВами, ні з офіційними ПОВами (багатьом з них навіть розрізнити два останніх технічно складно). А ви мені написали не треба йорнічать. На хіба? Перечитую ваші повідомлення і диву дивуюсь - ви в адекваті, чи на момент написання повідомлень пересвяткували 8 березня і за відсутності поряд представників прекрасної половини людства вирішили вилюбити комісь мізки і на нещастя якраз підвернулось моє повідомлення? Повідомлення, яке по суті не відрізнялось від наступного за ним повідомленням від mustbe. В мене тут порада одна - як кажуть в Одесі: "Иди на рынок, купи гуся и е@и мозги ему!"