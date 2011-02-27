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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 744745746747
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 22:15

  Игорь Алексеевич написав:
  Ромасик написав:Спд думає, чи отримає в цьому місяці працівник Запоріжсталі зп. Інакше він не спд.
Зачем ему думать, про Запорожсталь. Это раньше такое в голову внушали. Сегодня совершенно др. времена и др. возможности заработка. А кто работает в услугах или торговле то его лучшие клиенты такие же как он - самозанятые люди.

Йому потрібно думати, бо якщо працівник Запоріжсталі не отримає зп, то ніхто не прийде в його наливайку, ніхто не купить китайські чоботи, не замовить утеплення балкону і встановлення кондиціонера. І продавець чобіття, встановлювач балконів і кондиціонерів теж не прийдуть в наливайку, бо працівник Запоріжсталі теж не приніс їм зп.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 22:20

  Alien написав:, пояснювало поведінку більшості трудяг що заробили копійчину і не мали справ ні з вуличними мінялами, ні з вуличними ПОВами, ні з офіційними ПОВами (багатьом з них навіть розрізнити два останніх технічно складно).,

шо це за гусь такий вуличний ПОВ ?
це ПОВ який роками працює без ліцензії чи це офіційний ПОВ який "забуває" видавати фіскальний чек ?
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