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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 бер, 2023 22:15
Игорь Алексеевич написав: Ромасик написав:
Спд думає, чи отримає в цьому місяці працівник Запоріжсталі зп. Інакше він не спд.
Зачем ему думать, про Запорожсталь. Это раньше такое в голову внушали. Сегодня совершенно др. времена и др. возможности заработка. А кто работает в услугах или торговле то его лучшие клиенты такие же как он - самозанятые люди.
Йому потрібно думати, бо якщо працівник Запоріжсталі не отримає зп, то ніхто не прийде в його наливайку, ніхто не купить китайські чоботи, не замовить утеплення балкону і встановлення кондиціонера. І продавець чобіття, встановлювач балконів і кондиціонерів теж не прийдуть в наливайку, бо працівник Запоріжсталі теж не приніс їм зп.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 22:20
Alien написав:
, пояснювало поведінку більшості трудяг що заробили копійчину і не мали справ ні з вуличними мінялами, ні з вуличними ПОВами, ні з офіційними ПОВами (багатьом з них навіть розрізнити два останніх технічно складно).,
шо це за гусь такий вуличний ПОВ ?
це ПОВ який роками працює без ліцензії чи це офіційний ПОВ який "забуває" видавати фіскальний чек ?
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Додано: Чет 09 бер, 2023 00:13
Панове, хто як оцінює вірогідність зниження курсу нацбанку? Я так розумію це може вплинути і на курс, по якому банки продають долари в рамках конвертдепозитів.
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